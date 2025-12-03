Ensino superior

Programa Nossa Bolsa abre 1.000 vagas para cursos de graduação no ES

Para se inscrever no processo seletivo, é preciso ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:29

Para concorrer às bolsas, é preciso ter feito alguma das edições do Enem entre 2021 e 2025 Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições para o novo edital do Programa Nossa Bolsa 2026, que vai oferecer 1.000 bolsas de estudos integrais para graduação no Espírito Santo. Serão mais de 40 cursos disponíveis em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas do Estado. As inscrições seguem até 19 de janeiro de 2026 e são destinadas a estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada.

As oportunidades foram divulgadas pelo governo do Estado, por meio das Secretarias da Educação (Sedu) e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (3).

Entre os cursos que serão contemplados pelo edital estão: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina e diversas engenharias, como Civil, Elétrica, Automação e Controle, Mecânica e Produção. Um dos objetivos é valorizar áreas estratégicas para o desenvolvimento social e econômico do Estado.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever, é preciso seguir alguns critérios. Os candidatos devem ter cursado o ensino médio em escola pública do Espírito Santo ou em instituição privada sendo bolsista integral. O edital também prevê participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, as bolsas também são válidas para estudantes que dividiram a formação entre ambas as redes, desde que mantida a condição de bolsista integral na unidade privada. Confira abaixo todos os requisitos para inscrição.

Ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições entre 2021 e 2025, podendo escolher qual nota usar no processo;

Comprovar renda familiar de até dois salários mínimos per capita (R$ 3.036);

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

Ter cursado o ensino médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição;

Realizado curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Cursado o ensino médio e/ou curso técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

A edição de 2026 vai beneficiar estudantes egressos da rede estadual que concluíram o ensino médio integrado ao técnico ou que participaram de cursos técnicos concomitantes ofertados em parceria com o Senai, Senac, Sest/Senat, Fundação Telefônica Vivo e Ifes. Esses estudantes receberão pontuação adicional no processo seletivo.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de janeiro de 2026, no site oficial do programa (clique aqui). Para participar do processo seletivo, é preciso fazer login na conta gov.br e preencher o formulário on-line com as informações solicitadas pelo Nossa Bolsa. Não há taxa de inscrição.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta