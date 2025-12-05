Oportunidade

Blitz do Emprego leva mais de 1.100 vagas para Serra neste sábado (6)

Além das oportunidades de trabalho, ação reúne orientação profissional e mais de 100 serviços gratuitos ao lado do Parque da Cidade

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:01

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

O Sine da Serra realiza neste sábado, 6 de dezembro, mais uma edição da Blitz do Emprego, com uma oferta de mais de 1.300 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A iniciativa acontece durante a Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida, realizada em parceria com o Governo do Estado.

O evento será das 8h às 17h, no anexo do Parque da Cidade, em Valparaíso. Além das oportunidades de trabalho, ação reúne orientação profissional e mais de 100 serviços gratuitos.

Promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), a Blitz do Emprego também oferece orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e atendimento ao trabalhador, em parceria com o Sine Móvel.

As próximas edições da Blitz do Emprego serão realizadas no dia 19 de dezembro, em Novo Horizonte, e dia 20 do mesmo mês, em Jacaraípe.

Confira algumas vagas

Açougueiro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de cozinha

Ajudante de obras

Armador de ferragens na construção civil

Atendente de lanchonete

Atendente do setor de frios e laticínios

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Balconista

Carpinteiro de obras

Controlador de pragas

Eletricista de manutenção geral

Instrumentista de precisão

Motorista de caminhão

Operador de caixa

Operador de rolo compactador

Pedreiro

Técnico em fibras ópticas

Para conferir a lista completa de oportunidades, clique aqui.

SERVIÇOS

Blitz do Emprego (Estado Presente)

Data: sábado, 6 de dezembro

sábado, 6 de dezembro Horário: 8h às 17h

8h às 17h Local: Avenida Norte-Sul, ao lado do Parque da Cidade, Valparaíso

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta