Blitz do Emprego leva mais de 1.100 vagas para Serra neste sábado (6)

Além das oportunidades de trabalho, ação reúne orientação profissional e mais de 100 serviços gratuitos ao lado do Parque da Cidade

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:01

Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade
Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade Crédito: Edson Reis/PMS

O Sine da Serra realiza neste sábado, 6 de dezembro, mais uma edição da Blitz do Emprego, com uma oferta de mais de 1.300 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A iniciativa acontece durante a Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida, realizada em parceria com o Governo do Estado.

O evento será das 8h às 17h, no anexo do Parque da Cidade, em Valparaíso. Além das oportunidades de trabalho, ação reúne orientação profissional e mais de 100 serviços gratuitos.

Promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), a Blitz do Emprego também oferece orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e atendimento ao trabalhador, em parceria com o Sine Móvel.

As próximas edições da Blitz do Emprego serão realizadas no dia 19 de dezembro, em Novo Horizonte, e dia 20 do mesmo mês, em Jacaraípe.

Confira algumas vagas

  • Açougueiro
  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria
  • Ajudante de cozinha
  • Ajudante de obras
  • Armador de ferragens na construção civil
  • Atendente de lanchonete
  • Atendente do setor de frios e laticínios
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de limpeza
  • Auxiliar de logística
  • Balconista
  • Carpinteiro de obras
  • Controlador de pragas
  • Eletricista de manutenção geral
  • Instrumentista de precisão
  • Motorista de caminhão
  • Operador de caixa
  • Operador de rolo compactador
  • Pedreiro
  • Técnico em fibras ópticas

Para conferir a lista completa de oportunidades, clique aqui. 

SERVIÇOS

  • Blitz do Emprego (Estado Presente)
  • Data: sábado, 6 de dezembro
  • Horário: 8h às 17h
  • Local: Avenida Norte-Sul, ao lado do Parque da Cidade, Valparaíso
Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

