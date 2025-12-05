Blitz do Emprego leva mais de 1.100 vagas para Serra neste sábado (6)

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 15:01
O Sine da Serra realiza neste sábado, 6 de dezembro, mais uma edição da Blitz do Emprego, com uma oferta de mais de 1.300 vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada. A iniciativa acontece durante a Ação pela Cidadania – Estado Presente em Defesa da Vida, realizada em parceria com o Governo do Estado.
O evento será das 8h às 17h, no anexo do Parque da Cidade, em Valparaíso. Além das oportunidades de trabalho, ação reúne orientação profissional e mais de 100 serviços gratuitos.
Promovida pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), a Blitz do Emprego também oferece orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e atendimento ao trabalhador, em parceria com o Sine Móvel.
As próximas edições da Blitz do Emprego serão realizadas no dia 19 de dezembro, em Novo Horizonte, e dia 20 do mesmo mês, em Jacaraípe.
Para conferir a lista completa de oportunidades, clique aqui.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o