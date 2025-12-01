Oportunidades

Mais de 5.780 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Há postos açougueiro, ajudante de cozinha, analista de planejamento de materiais, auxiliar administrativo, balconista, carpinteiro de obras, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:31

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.781 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (01). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 401. Há oportunidades para atendente de clínica médica, atendente de telemarketing, agente de defesa ambiental, auxiliar nos serviços de alimentação, consultor de vendas, frentista, técnico de suporte de TI, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.061, sendo 251 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para camareira, recepcionista, oficial pleno, auxiliar de licitação, auxiliar de perecíveis, atendente de e-commerce, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.154. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, analista de planejamento de materiais, auxiliar administrativo, balconista, carpinteiro de obras, cumim, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 545. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar de confeitaria, camareira de hotel, eletricista, operador de caixa, operador de retroescavadeira, pedreiro, recuperador de crédito, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 821. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, advogado, ajudante de motorista, ajudante de obras, atendente do setor de frios, auxiliar de logística, auxiliar de produção, concreteiro, encanador, motorista de ônibus rodoviário, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 62. Há oportunidades para vidraceiro, cortador de pedra de marmoraria, torneiro mecânico, vendedor, atendente de mesa, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 81. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de balcão, montador de andaimes, motorista de caminhão, técnico de atendimento e vendas, vendedor externo, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 67. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, chapeiro, empregado doméstico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 322. Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza industrial, auxiliar de serviços gerais, eletricista de manutenção, instrumentista, nutricionista, operador de ponte rolante, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 259. Há oportunidades para agente de soluções, ajudante de obras, auxiliar de produção, cadastrador de campo, coletor de resíduos, estagiário de engenheria civil, lanterneiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Sao Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 614. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar mecânico de refrigeração automotiva, auxiliar de obras, atendente de delivery, chapista de lanchonete, carpinteiro, farmacêutico, motorista de caminhão truck, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra do São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 34. Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, costureiro, acabador de mármore e granito, motorista interno, ajudante de resinador, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Oportundiade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 148. Há oportunidades para ajudante de obra, armador, auxiliar de campo, auxiliar de produção, balconista de padaria, costureira de plano leve e malha, costureira, monitor de veículos, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 52. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de lojas, auxiliar de manutenção predial, gerente comercial, manicure/pedicure, operador de lixadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 160. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto armado, ajudante instalador de som e acessórios de veículos, balconista, cortador de pedras, operador de caixa, repositor de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas.

