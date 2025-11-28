Vila Velha

Operadora de call center abre 150 vagas de emprego no ES

Interessados precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. Também há chances para pessoas com deficiência (PCD). Cadastro pode se feito na página de carreira da empresa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:48

Vagas de trabalho para operador de call center Crédito: Freepik

A BrasilCenter está com 150 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de call center, em Vila Velha (ES). A empresa é especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes.

Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da companhia.

Para participar do processo seletivo, é necessário ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. Também há chances para pessoas com deficiência (PCD).

Além dos salários, os colaboradores recebem benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, participação nos lucros e ajuda de custo, mobiliário e computador nas oportunidades para home office.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta