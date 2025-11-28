Home
>
Empregos
>
Operadora de call center abre 150 vagas de emprego no ES

Operadora de call center abre 150 vagas de emprego no ES

Interessados precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. Também há chances para pessoas com deficiência (PCD). Cadastro pode se feito na página de carreira da empresa

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:48

Vagas de trabalho para operador de call center
Vagas de trabalho para operador de call center Crédito: Freepik

A BrasilCenter está com 150 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de call center, em Vila Velha (ES). A empresa é especializada na gestão de soluções de atendimento aos clientes.

Recomendado para você

Interessados precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. Também há chances para pessoas com deficiência (PCD). Cadastro pode se feito na página de carreira da empresa

Operadora de call center abre 150 vagas de emprego no ES

Oportunidades estarão distribuídas em todas as regiões capixabas e com mais de 40 opções de cursos; inscrição deve começar no dia 2 de dezembro

Nossa Bolsa vai oferecer 1.000 bolsas integrais de graduação em 2026 no ES

Treinamento será realizado na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, às 16 horas, na sede da Sala do Empreendedor; aulas serão ministradas pela confeiteira  Izabelle Fonseca

Prefeitura de Linhares abre 50 vagas para curso de produção de panetone

Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da companhia.

Para participar do processo seletivo, é necessário ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo. Também há chances para pessoas com deficiência (PCD).

Além dos salários, os colaboradores recebem benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, participação nos lucros e ajuda de custo, mobiliário e computador nas oportunidades para home office.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Nossa Bolsa vai oferecer 1.000 bolsas integrais de graduação em 2026 no ES

Confira as mais de 6.100 vagas de emprego e estágio no ES

Empresa na Serra abre vagas de emprego para quem tem o nível médio

Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

Aberta a temporada de vagas de emprego para Black Friday e Natal

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Telemarketing

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais