Oportunidades

Confira as mais de 6.100 vagas de emprego e estágio no ES

Há postos para ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, forneiro de padaria, garçom, recepcionista em geral, sushiman, entre outras chances

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:15

Oportunidade para trabalhar como costureira Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.129 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (24). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 734. Há oportunidades para analista fiscal, atendente de clínica médica, atendente de lojas, auxiliar de armazenamento, auxiliar técnico na mecânica de máquinas, fonoaudiólogo geral, frentista, motorista de caminhão, pintor de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.200, sendo 289 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para operador logístico, agente de entrega, motorista, auxiliar de cozinha, marceneiro, caixa pcd, conferente pcd, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.403. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, assistente administrativo, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, confeiteiro, eletricista de manutenção, instrumentista de precisão, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 521. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, eletricista em manutenção em geral, frentista, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 621. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, assistente de cobrança, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de logística, carpinteiro, costureira em geral, cuidador de idosos, desenhista gráfico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 58. Há oportunidades para vidraceiro, cozinheira para quiosque, torneiro mecânico, balconista, atendente de mesa, operador de retroescavadeira, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 104. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, agente de pátio, auxiliar de lavanderia, consultor de vendas, costureira, tecnólogo em produção cultural, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, montador de andaimes, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Marataízes

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 70. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, forneiro de padaria, garçom, recepcionista em geral, sushiman, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 244. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, analista jurídico, atendente de padaria, auxiliar de zeladoria, camareira, instrumentista, operador de máquinas, pintor jatista, porteiro, soldador de estruturas metálicas noturno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 279. Há oportunidades para pedreiro, operador de retroescavadeira, carpinteiro, ajudante de motorista, ajudante de obras, auxiliar de logística, auxiliar de produção, cadastrador de campo, cozinheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 651. Há oportunidades para almoxarife, atendente de frios, agente de coleta, armador de ferros, auxiliar operacional, auxiliar de serviços gerais, chapista de lanchonete, carpinteiro, encarregado de obras, embalador, garçom, gari, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 34. Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, costureiro, motorista interno, ajudante de torneiro mecânico, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 49. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de consultório médico, auxiliar administrativo, manobrista, pedreiro, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 158. Há oportunidades para auxiliar de armazenamento, balconista,controle de pragas, cortador de pedras, eletricista de instalações de veículos, pedreiro, repositor de mercadorias, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

