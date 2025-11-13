Indústria

Empresa na Serra abre vagas de emprego para quem tem o nível médio

Candidatos também precisam ter disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:58

Postos de trabalho para quem tem o nível médio Crédito: Divulgação

A Vallourec está com 23 vagas de emprego abertas para profissionais que tenham o ensino médio. As oportunidades são para trabalhar na unidade da empresa que funciona na Serra, com contrato sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Os postos são voltados para os cargos de auxiliar logístico e operador de produção. Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial.

A empresa é responsável pelo serviço de revestimento anticorrosivo interno e externo de alta performance para diferentes tubos de aço, com atuação em soluções para os mercados de energia e para aplicações industriais, como poços de petróleo e gás.

A companhia oferece salário competitivo no mercado, e pacote atrativo de benefícios, contemplando assistência médica e odontológica; participação nos lucros e resultados; previdência privada; cesta básica; transporte, alimentação na empresa e acesso a outros diversos benefícios através da Fundação Vallourec.

Os interessados podem se candidatar na página de carreira da empresa.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta