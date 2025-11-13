Home
>
Empregos
>
Empresa na Serra abre vagas de emprego para quem tem o nível médio

Empresa na Serra abre vagas de emprego para quem tem o nível médio

Candidatos também precisam ter disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 13:58

Postos de trabalho para quem tem o nível médio
Postos de trabalho para quem tem o nível médio Crédito: Divulgação

A Vallourec está com 23 vagas de emprego abertas para profissionais que tenham o ensino médio. As oportunidades são para trabalhar na unidade da empresa que funciona na Serra, com contrato sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Recomendado para você

Candidatos também precisam ter disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial

Empresa na Serra abre vagas de emprego para quem tem o nível médio

Serão selecionados 20 enfermeiros e 80 técnicos de enfermagem para trabalhar em Vitória e na Serra; iniciativa acontece nesta sexta-feira (14), das 8 às 11 horas, em Vitória

Rede Meridional faz novo feirão de emprego com 100 vagas nesta sexta-feira (14)

Organizações representam os setores de comércio, indústria, serviços e agronegócio; para se candidatar, basta acessar a página de carreira das companhias

Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Os postos são voltados para os cargos de auxiliar logístico e operador de produção. Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar em escala de turno e desejável vivência em linha de produção industrial.

A empresa é responsável pelo serviço de revestimento anticorrosivo interno e externo de alta performance para diferentes tubos de aço, com atuação em soluções para os mercados de energia e para aplicações industriais, como poços de petróleo e gás.

A companhia oferece salário competitivo no mercado, e pacote atrativo de benefícios, contemplando assistência médica e odontológica; participação nos lucros e resultados; previdência privada; cesta básica; transporte, alimentação na empresa e acesso a outros diversos benefícios através da Fundação Vallourec.

Os interessados podem se candidatar na página de carreira da empresa.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Em busca de emprego e estágio? ES tem 5.930 vagas abertas

Cacau Show abre novas oportunidades de emprego no ES

Aberta a temporada de vagas de emprego para Black Friday e Natal

Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Shopee abre vagas de emprego no ES para reforçar temporada de final de ano

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais