Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:07
Extrabom, ArcelorMittal, Hospital Evangélico de Vila Velha, Santa Casa de Misericórdia e outras 16 companhias estão classificadas entre as empresas que mais empregam no Espírito Santo. O ranking faz parte do Anuário Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 2025, que aponta as 200 maiores empresas do Estado.
Das organizações citadas, pelo menos 18 delas estão com vagas de emprego abertas ou com a possibilidade de cadastrar o currículo para oportunidades futuras. Para se candidatar, basta acessar a página de carreira dessas empresas ou o Linkedin.
Conforme o relatório do IEL, no ano de 2024, as 20 maiores empregadoras do Estado, apresentaram uma média de 2.318 colaboradores por organização, totalizando um contingente de 50.356 trabalhadores. Esse número representa, contudo, uma leve queda de 6,7% em comparação com o total de empregados da edição anterior.
A empresa que se destacou no topo dessa lista foi o Extrabom Supermercados, mantendo-se praticamente estável em relação ao ano anterior, com um total de 6.800 colaboradores. No segmento indústria, a ArcelorMittal contabiliza 5.759 colaboradores, ocupando a segunda posição.
Na terceira e quarta classificação, estão representantes da área da Saúde. O Hospital Evangélico de Vila Velha e a Santa Casa de Misericórdia de Vitória contam com 5.497 e 3.566 colaboradores, respectivamente.
A Petrobras e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que fazem parte da lista, contratam profissionais por meio de concurso público.
Vagas: operador de caixa, repositor, embalador, padeiro, atendente de vinhos, operador de frios, ajudante de entrega, auxiliar de serviços gerais, entre outros postos.
Vagas: no momento, não há postos de trabalho abertos na unidade de Tubarão.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da instituição, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: assistente administrativo, maqueiro, enfermeiro, analista administrativo, técnico de enfermagem, técnico de hemoterapia, farmacêutico, assistente social, entre outros postos.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da instituição.
Vagas: enfermeiro de internação, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem centro cirúrgico, porteiro, camareira, auxiliar de cozinha, entre outros postos.
Vagas: inspetor de manutenção, auxiliar de serviços gerais, motorista de ônibus, auxiliar de manutenção, eletricista automotivo, entre outros postos.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da cooperativa médica. É possível conferir algumas oportunidades no Linkedin.
Vagas: no site da cooperativas não estão disponíveis as oportunidades em aberto. Na Linkedin, as chances com postos abertos são: assistente de atendimento ao cliente, comprador, estagiário e enfermeiro de centro cirúrgico.
Como se candidatar: o ingresso na Petrobras é feito por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2023, com 916 vagas. Ainda não há previsão de abertura de novo concurso, apesar da estatal já ter contratado da Fundação Cesgranrio para futuras seleções.
Como se candidatar: o ingresso no Banestes é feito por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2024, com 759 vagas.
Como se candidatar: os interessados devem conferir as oportunidades abertas no Linkedin da empresa ou na página de carreira.
Vagas: desossador, assistente de recursos humanos, motorista, mecânico industrial, auxiliar de almoxarifado, técnico de refrigeração, operador de caixa, entre outros postos.
Vagas: promotor de vendas, auxiliar de expedição, técnico de manutenção, auxiliar de serviços gerais, assistente de manutenção, engenheiro de produção, entre outros postos.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: no site, não há oportunidades disponíveis no momento.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: analista de estoque, analista de expedição, analista de manutenção predial, analista fiscal, operador de máquinas, entre outros postos.
Vagas: analista de treinamento e desenvolvimento, auxiliar de loja, consultor técnico de campo, consultor técnico de loja, auxiliar de classificação de ovos, entre outros postos.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da cooperativa.
Vagas: analista de infraestrutura em TI, analista de projetos, técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de laboratório e análises clínicas, entre outros postos.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco. Também é possível conferir as oportunidades no Linkedin.
Vagas: no site da empresa não há informações sobre as vagas em aberto. No Linkedin, os postos em aberto são ajudante de eletricista, leiturista motociclista, eletricista de rede de distribuição, encarregado, entre outros cargos.
Como se candidatar: os interessados devem conferir a lista de agências de viagens no site.
Vagas: devem ser conferidas em cada agência.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: montador e auxiliar de assistência técnica.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: na página de carreira, a informação é que não há oportunidades abertas no Espírito Santo no momento.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: Consultor de financiamento de seguros, lavador de veículos, preparador de veículos, técnico mecânico, entre outros postos.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.
Vagas: no site não há informações sobre as oportunidades disponíveis no Estado.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o