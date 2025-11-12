Veja a lista

Saiba como trabalhar nas 20 empresas que mais empregam no ES

Organizações representam os setores de comércio, indústria, serviços e agronegócio; para se candidatar, basta acessar a página de carreira das companhias

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:07

Extrabom permance na lista como uma das maiores empregadoras do Estado Crédito: Extrabom/Divulgação

Extrabom, ArcelorMittal, Hospital Evangélico de Vila Velha, Santa Casa de Misericórdia e outras 16 companhias estão classificadas entre as empresas que mais empregam no Espírito Santo. O ranking faz parte do Anuário Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 2025, que aponta as 200 maiores empresas do Estado.

Das organizações citadas, pelo menos 18 delas estão com vagas de emprego abertas ou com a possibilidade de cadastrar o currículo para oportunidades futuras. Para se candidatar, basta acessar a página de carreira dessas empresas ou o Linkedin.

Conforme o relatório do IEL, no ano de 2024, as 20 maiores empregadoras do Estado, apresentaram uma média de 2.318 colaboradores por organização, totalizando um contingente de 50.356 trabalhadores. Esse número representa, contudo, uma leve queda de 6,7% em comparação com o total de empregados da edição anterior.

A empresa que se destacou no topo dessa lista foi o Extrabom Supermercados, mantendo-se praticamente estável em relação ao ano anterior, com um total de 6.800 colaboradores. No segmento indústria, a ArcelorMittal contabiliza 5.759 colaboradores, ocupando a segunda posição.

Na terceira e quarta classificação, estão representantes da área da Saúde. O Hospital Evangélico de Vila Velha e a Santa Casa de Misericórdia de Vitória contam com 5.497 e 3.566 colaboradores, respectivamente.

A Petrobras e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que fazem parte da lista, contratam profissionais por meio de concurso público.

Veja como se candidatar

Extrabom Supermercados

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: operador de caixa, repositor, embalador, padeiro, atendente de vinhos, operador de frios, ajudante de entrega, auxiliar de serviços gerais, entre outros postos.

ArcelorMittal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: no momento, não há postos de trabalho abertos na unidade de Tubarão.

Hospital Evangélico de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da instituição, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: assistente administrativo, maqueiro, enfermeiro, analista administrativo, técnico de enfermagem, técnico de hemoterapia, farmacêutico, assistente social, entre outros postos.

Santa Casa de Misericórdia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da instituição.

Vagas: enfermeiro de internação, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem centro cirúrgico, porteiro, camareira, auxiliar de cozinha, entre outros postos.

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: inspetor de manutenção, auxiliar de serviços gerais, motorista de ônibus, auxiliar de manutenção, eletricista automotivo, entre outros postos.

Unimed Vitória

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da cooperativa médica. É possível conferir algumas oportunidades no Linkedin.

Vagas: no site da cooperativas não estão disponíveis as oportunidades em aberto. Na Linkedin, as chances com postos abertos são: assistente de atendimento ao cliente, comprador, estagiário e enfermeiro de centro cirúrgico.

Petrobras

Como se candidatar: o ingresso na Petrobras é feito por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2023, com 916 vagas. Ainda não há previsão de abertura de novo concurso, apesar da estatal já ter contratado da Fundação Cesgranrio para futuras seleções.

Banestes

Como se candidatar: o ingresso no Banestes é feito por meio de concurso público. O último certame foi realizado em 2024, com 759 vagas.

Frisa

Como se candidatar: os interessados devem conferir as oportunidades abertas no Linkedin da empresa ou na página de carreira.

Vagas: desossador, assistente de recursos humanos, motorista, mecânico industrial, auxiliar de almoxarifado, técnico de refrigeração, operador de caixa, entre outros postos.

Extrafruti - Hortifrutigranjeiros

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: promotor de vendas, auxiliar de expedição, técnico de manutenção, auxiliar de serviços gerais, assistente de manutenção, engenheiro de produção, entre outros postos.

Espiral Engenharia

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: no site, não há oportunidades disponíveis no momento.

Brametal

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: analista de estoque, analista de expedição, analista de manutenção predial, analista fiscal, operador de máquinas, entre outros postos.

Nater Coop

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: analista de treinamento e desenvolvimento, auxiliar de loja, consultor técnico de campo, consultor técnico de loja, auxiliar de classificação de ovos, entre outros postos.

Unimed Sul

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da cooperativa.

Vagas: analista de infraestrutura em TI, analista de projetos, técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de laboratório e análises clínicas, entre outros postos.

Eletromarquez

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco. Também é possível conferir as oportunidades no Linkedin.

Vagas: no site da empresa não há informações sobre as vagas em aberto. No Linkedin, os postos em aberto são ajudante de eletricista, leiturista motociclista, eletricista de rede de distribuição, encarregado, entre outros cargos.

Abav

Como se candidatar: os interessados devem conferir a lista de agências de viagens no site.

Vagas: devem ser conferidas em cada agência.

Móveis Simonetti

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: montador e auxiliar de assistência técnica.

EDP Espírito Santo

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: na página de carreira, a informação é que não há oportunidades abertas no Espírito Santo no momento.

Kurumá Veículos

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: Consultor de financiamento de seguros, lavador de veículos, preparador de veículos, técnico mecânico, entre outros postos.

Rede Montagens Eletromecânicas

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa, na aba Trabalhe Conosco.

Vagas: no site não há informações sobre as oportunidades disponíveis no Estado.

