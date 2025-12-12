Previsão

CIEE deve abrir mais de 1.500 vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior em áreas como Educação, Administrativa, Educação, Tecnologia da Informação, Comunicação e Contabilidade

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:56

Estágio é uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho Crédito: Freepik

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) deve abrir mais de 1.500 vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro de 2026 em todo o Espírito Santo. Em todo o Brasil, a projeção é de que sejam abertas 68,2 mil oportunidades.

De acordo com a Organização Não-Governamental (ONG), o final e o início do ano marcam o período sazonal: melhor época para quem busca uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Isso acontece porque muitos estudantes concluem os seus estudos ou têm o contrato de estágio chegando ao final.

“Sem dúvidas, é a época perfeita para conseguir uma vaga de estágio, pois é quando há maior rotatividade. É importante lembrar aos jovens que sempre mantenham os dados atualizados no portal CIEE e fiquem atentos ao celular e e-mail”, destaca a gerente regional e DPO do CIEE/ES, Juliana Costa.

Para se cadastrar, basta acessar o site do CIEE, clicar em “vitrine de vagas” e filtrar a busca como desejar.

Há oportunidades para estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior em áreas como Educação, Administrativa, Educação, Tecnologia da Informação, Comunicação e Contabilidade.

Até novembro, o CIEE alcançou a marca de 290 mil contratos de estágio e aprendizagem administrados em todo o Brasil (jovens e adolescentes inseridos no mercado de trabalho). O número representa um aumento percentual de 7% no comparativo com o mesmo período de 2024.

