Home
>
Empregos
>
CIEE deve abrir mais de 1.500 vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro no ES

CIEE deve abrir mais de 1.500 vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro no ES

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior em áreas como Educação, Administrativa, Educação, Tecnologia da Informação, Comunicação e Contabilidade

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 14:56

Estágio para estudantes de níveis médio e superior
Estágio é uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho Crédito: Freepik

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) deve abrir mais de 1.500 vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro de 2026 em todo o Espírito Santo. Em todo o Brasil, a projeção é de que sejam abertas 68,2 mil oportunidades.

Recomendado para você

Oportunidades são para estudantes de níveis médio, técnico e superior em áreas como Educação, Administrativa, Educação, Tecnologia da Informação, Comunicação e Contabilidade

CIEE deve abrir mais de 1.500 vagas de estágio e aprendizagem até fevereiro no ES

Oportunidades são para trabalhar em bares, restaurantes, hoteis, entre outros prestadores de serviço; chances são para funções como camareira, garçom, auxiliar de serviços gerais e atendente

Aberta a temporada de oportunidades de emprego no verão

Há postos para agente de pátio, ajudante de carga e descarga, ajudante de estrutura metálicas, armador de ferros, atendente de telemarketing, carpinteiro, frentista, pedreiro, entre outras chances

ES tem mais de 6.200 vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

De acordo com a Organização Não-Governamental (ONG), o final e o início do ano marcam o período sazonal: melhor época para quem busca uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Isso acontece porque muitos estudantes concluem os seus estudos ou têm o contrato de estágio chegando ao final.

“Sem dúvidas, é a época perfeita para conseguir uma vaga de estágio, pois é quando há maior rotatividade. É importante lembrar aos jovens que sempre mantenham os dados atualizados no portal CIEE e fiquem atentos ao celular e e-mail”, destaca a gerente regional e DPO do CIEE/ES, Juliana Costa.

Para se cadastrar, basta acessar o site do CIEE,  clicar em “vitrine de vagas” e filtrar a busca como desejar.

Há oportunidades para estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior em áreas como Educação, Administrativa, Educação, Tecnologia da Informação, Comunicação e Contabilidade.

Até novembro, o CIEE alcançou a marca de 290 mil contratos de estágio e aprendizagem administrados em todo o Brasil (jovens e adolescentes inseridos no mercado de trabalho). O número representa um aumento percentual de 7% no comparativo com o mesmo período de 2024.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Sejus, Ifes e Vitória: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Aberta a temporada de oportunidades de emprego no verão

ES tem mais de 6.200 vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais