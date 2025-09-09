Home
>
Empregos
>
Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

Jovem aprendiz tem carteira assinada, enquanto que o estagiário não tem vínculo de emprego; carga horária e idade também são diferentes nas duas modalidades

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:26

Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik

No mercado de trabalho, existem várias oportunidades para quem quer ingressar em suas carreiras profissionais. E entre as principais modalidades para iniciar atividades laborais estão o estágio e o programa jovem aprendiz. Mas você sabe quais são as principais diferenças entre as duas iniciativas?

Cada uma dessas categorias com com particularidades em relação à carga horária, remuneração, requisitos de participação e objetivos.

O jovem aprendiz tem um vínculo empregatício formal, com carteira assinada e direitos trabalhistas como salário, 13º salário, férias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Já o estagiário não tem vínculo empregatício. Ele recebe apenas bolsa-auxílio e direitos previstos na Lei do Estágio, visando a formação acadêmica e a prática de estudos.

Por outro lado, o jovem aprendiz foca na inserção profissional, enquanto o estágio se concentra na aplicação do conhecimento do curso. As informações são do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

Diferenças entre estágio e jovem aprendiz de Rede Gazeta

