Saiba quais são as diferenças entre estágio e jovem aprendiz

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:26
No mercado de trabalho, existem várias oportunidades para quem quer ingressar em suas carreiras profissionais. E entre as principais modalidades para iniciar atividades laborais estão o estágio e o programa jovem aprendiz. Mas você sabe quais são as principais diferenças entre as duas iniciativas?
Cada uma dessas categorias com com particularidades em relação à carga horária, remuneração, requisitos de participação e objetivos.
O jovem aprendiz tem um vínculo empregatício formal, com carteira assinada e direitos trabalhistas como salário, 13º salário, férias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Já o estagiário não tem vínculo empregatício. Ele recebe apenas bolsa-auxílio e direitos previstos na Lei do Estágio, visando a formação acadêmica e a prática de estudos.
Por outro lado, o jovem aprendiz foca na inserção profissional, enquanto o estágio se concentra na aplicação do conhecimento do curso. As informações são do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).
