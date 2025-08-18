Jovens talentos

ArcelorMittal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

Oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:50

Oportunidades de estágio na ArcelorMittal Crédito: Divulgação

A ArcelorMittal Unidade Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. A oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

A previsão é de que o estágio comece no primeiro semestre do próximo ano. As bolsas-auxílio são de R$ 1.029,00 para técnicos (6 horas/dia – das 8h às 14h) e R$ 1.101,00 para estudantes de graduação (4 horas/dia – turno matutino ou vespertino). Os selecionados também terão direito a alimentação, uniforme e transporte da empresa, conforme rotas disponíveis.

Do total de oportunidades, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da empresa com a pluralidade de perfis, ideias e trajetórias. Mulheres, pessoas negras, de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero também são fortemente incentivadas a participar do processo seletivo.

As vagas para os alunos de nível superior estão disponíbeis em 26 áreas e os candidatos devem concluir a graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, em qualquer turno, numa das especialidades ofertadas:

Administração

Arquivologia

Arquitetura e Urbanismo

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, e Jornalismo

Direito

Economia

Enfermagem

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia Controle e Automação

Engenharia da Computação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica

Engenharia Mecânica

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Química

Nutrição

Psicologia

Química

Relações Internacionais

Serviço Social

Sistemas de Informação

Já para alunos de curso técnico, serão aceitos estudantes regularmente matriculados ou que tenham concluído a etapa escolar, desde que mantenham vínculo com a instituição. As áreas contempladas são para os cursos de:

Técnico Administração

Técnico Automação Industrial

Técnico Elétrica

Técnico Eletrotécnica

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Química

Técnico Enfermagem

Técnico Informática

Técnico Logística

Técnico Mecânica

Técnico Metalurgia

Técnico Portos

Técnico Segurança do Trabalho

As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro, no endereço eletrônico da ArcelorMittal.

O processo seletivo será dividido nas seguintes etapas: triagem de inscrições, dinâmica de grupo e exames médicos.

A ArcelorMittal está presente em mais de 60 países e a Unidade Tubarão fica localizada no município da Serra (ES).

“As experiências vividas durante o estágio são fundamentais para o início da vida profissional. Buscamos jovens curiosidade, vontade de aprender e contribuir com a gente. Para isso, valorizamos um ambiente de trabalho diverso e que estimula o desenvolvimento de cada pessoa”, afirma a gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura da siderúrgica, Gisele Lecco

