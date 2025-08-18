Home
>
Empregos
>
ArcelorMittal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

ArcelorMittal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

Oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:50

Oportunidades de estágio na ArcelorMittal
Oportunidades de estágio na ArcelorMittal Crédito: Divulgação

ArcelorMittal Unidade Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. A oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

Recomendado para você

Oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

ArcelorMittal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

Há postos para ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, consultor imobiliários, motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances

ES tem mais de 6.800 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Além do salário, os profissionais recebem plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado, cartão alimentação, cartão assiduidade e alimentação na empresa

Cacau Show realiza feirão de emprego neste sábado (16)

A previsão é de que o estágio comece no primeiro semestre do próximo ano. As bolsas-auxílio são de R$ 1.029,00 para técnicos (6 horas/dia – das 8h às 14h) e R$ 1.101,00 para estudantes de graduação (4 horas/dia – turno matutino ou vespertino). Os selecionados também terão direito a alimentação, uniforme e transporte da empresa, conforme rotas disponíveis.

Do total de oportunidades, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da empresa com a pluralidade de perfis, ideias e trajetórias. Mulheres, pessoas negras, de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero também são fortemente incentivadas a participar do processo seletivo.

As vagas para os alunos de nível superior estão disponíbeis em 26 áreas e os candidatos devem concluir a graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, em qualquer turno, numa das especialidades ofertadas:

  • Administração
  • Arquivologia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Ciência da Computação
  • Ciências Contábeis
  • Comércio Exterior
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, e Jornalismo
  • Direito
  • Economia
  • Enfermagem
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia Controle e Automação
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Eletrônica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Metalúrgica
  • Engenharia Química
  • Nutrição
  • Psicologia
  • Química
  • Relações Internacionais
  • Serviço Social
  • Sistemas de Informação

Já para alunos de curso técnico, serão aceitos estudantes regularmente matriculados ou que tenham concluído a etapa escolar, desde que mantenham vínculo com a instituição. As áreas contempladas são para os cursos de:

  • Técnico Administração
  • Técnico Automação Industrial
  • Técnico Elétrica
  • Técnico Eletrotécnica
  • Técnico em Meio Ambiente
  • Técnico em Química
  • Técnico Enfermagem
  • Técnico Informática
  • Técnico Logística
  • Técnico Mecânica
  • Técnico Metalurgia
  • Técnico Portos
  • Técnico Segurança do Trabalho

As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro, no endereço eletrônico da ArcelorMittal.

O processo seletivo será dividido nas seguintes etapas: triagem de inscrições, dinâmica de grupo e exames médicos.

A ArcelorMittal está presente em mais de 60 países e a Unidade Tubarão fica localizada no município da Serra (ES).

“As experiências vividas durante o estágio são fundamentais para o início da vida profissional. Buscamos jovens curiosidade, vontade de aprender e contribuir com a gente. Para isso, valorizamos um ambiente de trabalho diverso e que estimula o desenvolvimento de cada pessoa”, afirma a gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura da siderúrgica, Gisele Lecco

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

ES tem mais de 6.800 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Vale abre programa de estágio com bolsa de R$ 1.500 e vagas no ES

Escola no ES abre vagas em cursos de restaurador de graça

Prefeituras do ES, CRM e SUS: quase 31 mil vagas abertas em concursos e seleções

Samarco abre vagas em cursos de capacitação para comunidade no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais