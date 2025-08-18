ArcelorMittal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:50
A ArcelorMittal Unidade Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. A oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.
A previsão é de que o estágio comece no primeiro semestre do próximo ano. As bolsas-auxílio são de R$ 1.029,00 para técnicos (6 horas/dia – das 8h às 14h) e R$ 1.101,00 para estudantes de graduação (4 horas/dia – turno matutino ou vespertino). Os selecionados também terão direito a alimentação, uniforme e transporte da empresa, conforme rotas disponíveis.
Do total de oportunidades, 5% serão destinadas a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso da empresa com a pluralidade de perfis, ideias e trajetórias. Mulheres, pessoas negras, de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero também são fortemente incentivadas a participar do processo seletivo.
As vagas para os alunos de nível superior estão disponíbeis em 26 áreas e os candidatos devem concluir a graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, em qualquer turno, numa das especialidades ofertadas:
Já para alunos de curso técnico, serão aceitos estudantes regularmente matriculados ou que tenham concluído a etapa escolar, desde que mantenham vínculo com a instituição. As áreas contempladas são para os cursos de:
As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro, no endereço eletrônico da ArcelorMittal.
O processo seletivo será dividido nas seguintes etapas: triagem de inscrições, dinâmica de grupo e exames médicos.
A ArcelorMittal está presente em mais de 60 países e a Unidade Tubarão fica localizada no município da Serra (ES).
“As experiências vividas durante o estágio são fundamentais para o início da vida profissional. Buscamos jovens curiosidade, vontade de aprender e contribuir com a gente. Para isso, valorizamos um ambiente de trabalho diverso e que estimula o desenvolvimento de cada pessoa”, afirma a gerente de Pessoas: Atração, Carreira e Cultura da siderúrgica, Gisele Lecco
