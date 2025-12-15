Oportunidades

ES abre 6.260 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (15)

Há postos para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de telemarketing, camareira de hotel, carpinteiro, manobrista, entre outras chances

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:47

Chance de trabalho na construção civil Crédito: Shutterstock

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo oferecem 6.260 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (15), distribuídas em municípios da Grande Vitória e do interior do Estado. Os interessados devem procurar as unidades levando os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 963. Há oportunidades para assistente administrativo, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar nos serviços de alimentação, consultor de vendas, cortador de roupas, faxineiro, frentista, motorista carreteiro, técnico de sistema de automação industrial, técnico de suporte de TI, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.000, sendo 258 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, porteiro, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, operador de caixa, oficial, repositor pcd, auxiliar de logística pcd, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.506. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de telemarketing, auxiliar de logística, camareira de hotel, carpinteiro, dedetizador, manobrista, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 481. Há oportunidades para analista de estação de tratamento de efluentes, assistente de service desk, assistente jurídico, auxiliar de cozinha, babá, balconista, eletricista de manutenção em geral, encanador, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 714. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de motorista, armador de ferros, atendente do setor de frios, auxiliar de limpeza, encanador, montador de estruturas metálicas, oficial de manutenção predial, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 120. Há oportunidades para vulcanizador, torneiro mecânico, balconista, atendente de mesa, operador de retroescavadeira, cortador de pedra de marmoraria, servente de obras, motorista de caminhão munck, técnicos em segurança eletrônica e energia solar, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 82. Há oportunidades para agente de pátio, atendente de balcão, atendente de loja e mercado, balconista de crediário, motorista de caminhão, selecionador de material reciclável, técnico em manutenção de edificações, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 67. Há oportunidades para atendente balconista, auxiliar de linha de produção, chapeiro, copeiro, mecânico de automóvel, operador de caixa, trabalhador de tratamento de leite e laticínios, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 202. Há oportunidades para assistente de produção, atendente de padaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza industrial para parada 20 dias, auxiliar de zeladoria, caldeireiro, camareira, cuidador, guarda-vidas, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 232. Há oportunidades para ajudante de obras, pedreiro, carpinteiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de logística, operador de retroescavadeira, ajudante de motorista, operador de máquina costal, estagiário em engenharia, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 493. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de logística de supermercado, auxiliar de produção, ajudante de obras, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de mecânico de refrigeração, conferente, cozinheira, empacotador de supermercado, frentista, motorista cegonheiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 31. Há oportunidades para ajudante, motorista externo, vendedor, operador de caixa, coletor de resina, babá, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 142. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de campo, auxiliar de produção, balconista de lanchonete noturno, balconista de padaria, costureira plano leve e malha, costureira, mecânico de autos pesados, operador de equipamentos manuais, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 60. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção predial, encarregado de obras, farmacêutico, manicure e pedicure, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 167. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar financeiro, controle de pragas, cortador de pedra, eletricista de instalações de veículos, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta