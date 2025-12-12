Níveis médio, técnico e superior

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapina, Montanha, Nova Venécia e Viana

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:53

Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

As inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foram prorrogadas até o dia 24 de dezembro. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 15. Além da prorrogação, houve ampliação no quantitativo de vagas. Agora, a oferta é de 13 vagas para o cargo de técnico-administrativo. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Ifes, até 24 de dezembro de 2025. O sistema da instituição apresenta instabilidade nesta sexta-feira (24). A área de tecnologia já trabalha para resolver o problema.

Os aprovados vão exercer suas atividades nos campi de Ibatiba, Montanha, Alegre, Viana, Nova Venécia, Itapina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim ou no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).

Saiba mais sobre o concurso do Ifes

Vagas

13 oportunidades para técnico-administrativo em Educação (especialidades)

Distribuição da vagas

NÍVEL MÉDIO

Assistente de aluno (2, sendo 1 para Ibatiba e 1 para Montanha)

Assistente em administração (3, sendo 1 para Alegre, 1 para Aracruz, 3 para Montanha e 1 para Alegre)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de laboratório/logística (1 para Viana)

Técnico de laboratório/geoprocessamento (1 para Nova Venécia)

Técnico de laboratório/informática (1 para Itapina)

NÍVEL SUPERIOR

Psicólogo (1 para Cachoeiro de Itapemirim)

Enfermeiro-área (1 para Barra de São Francisco)

Remuneração

Assistente de aluno: R$ 2.483,52, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 3.483,52)

Assistente em administração e técnico de laboratório: R$ 3.029,90, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 4.029,90)

Psicólogo e enfermeiro: R$ 4.967,04, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 5.967,04)

Outros benefícios

Auxílio-transporte: variável

Assistência pré-escolar: R$ 484,90

Assistência à Saúde Suplementar: R$ 106,64 a R$ 411,26, dependendo da remuneração e idade.

É concedido ainda o Incentivo à qualificação, calculado sobre o padrão de vencimento, para quem possuir escolaridade formal superior à exigida para o cargo, variando de 10% (ensino fundamental completo) a 75% (doutorado).

Carga horária

40 horas semanais.

Inscrições

De 22 de outubro a 24 de dezembro de 2025, no site do Ifes.

Taxa de inscrição

Assistente de aluno: R$ 70

Assistente em administração e técnico de laboratório: R$ 110

Psicólogo e enfermeiro: R$ 140

Etapas

O concurso do Ifes contará com apenas uma etapa, a prova objetiva.

Quando serão as provas do Ifes?

Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 22 de fevereiro de 2026, nos municípios da Grande Vitória.

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha em um prazo de quatro horas.

O que cai na prova?

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Informática

Legislação

Conhecimentos Específicos

O candidato será considerado aprovado se obtiver desempenho igual ou superior a 60 pontos e não zerar em nenhuma das áreas de conhecimentos gerais.

Validade do concurso

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, conforme a necessidade do Ifes.

Edital

