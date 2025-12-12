Home
>
Concursos
>
Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapina, Montanha, Nova Venécia e Viana

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:53

Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira

As inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foram prorrogadas até o dia 24 de dezembro. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 15. Além da prorrogação, houve ampliação no quantitativo de vagas. Agora, a oferta é de 13 vagas para o cargo de técnico-administrativo. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Recomendado para você

Oportunidades estão distribuídas nos campi de Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Itapina, Montanha, Nova Venécia e Viana

Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Os interessados podem se inscrever pelo site do Ifes, até 24 de dezembro de 2025. O sistema da instituição apresenta instabilidade nesta sexta-feira (24). A área de tecnologia já trabalha para resolver o problema. 

Os aprovados vão exercer suas atividades nos campi de Ibatiba, Montanha, Alegre, Viana, Nova Venécia, Itapina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim ou no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).

Saiba mais sobre o concurso do Ifes

Vagas

13 oportunidades para técnico-administrativo em Educação (especialidades)

Distribuição da vagas

  • NÍVEL MÉDIO
  • Assistente de aluno (2, sendo 1 para Ibatiba e 1 para Montanha)
  • Assistente em administração (3, sendo 1 para Alegre, 1 para Aracruz, 3 para Montanha e 1 para Alegre)

  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico de laboratório/logística (1 para Viana)
  • Técnico de laboratório/geoprocessamento (1 para Nova Venécia)
  • Técnico de laboratório/informática (1 para Itapina)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Psicólogo (1 para Cachoeiro de Itapemirim)
  • Enfermeiro-área (1 para Barra de São Francisco)

Remuneração

  • Assistente de aluno: R$ 2.483,52, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 3.483,52)
  • Assistente em administração e técnico de laboratório: R$ 3.029,90, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 4.029,90)
  • Psicólogo e enfermeiro: R$ 4.967,04, mais auxílio-alimentação de R$ 1.000 (R$ 5.967,04)

Outros benefícios

  • Auxílio-transporte: variável
  • Assistência pré-escolar: R$ 484,90
  • Assistência à Saúde Suplementar: R$ 106,64 a R$ 411,26, dependendo da remuneração e idade. 

É concedido ainda o Incentivo à qualificação, calculado sobre o padrão de vencimento, para quem possuir escolaridade formal superior à exigida para o cargo, variando de 10% (ensino fundamental completo) a 75% (doutorado).

Carga horária

40 horas semanais.

Inscrições

De 22 de outubro a 24 de dezembro de 2025, no site do Ifes

Taxa de inscrição

  • Assistente de aluno: R$ 70
  • Assistente em administração e técnico de laboratório: R$ 110
  • Psicólogo e enfermeiro: R$ 140

Etapas

O concurso do Ifes contará com apenas uma etapa, a prova objetiva.

Quando serão as provas do Ifes?

Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 22 de fevereiro de 2026, nos municípios da Grande Vitória.

Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha em um prazo de quatro horas.

O que cai na prova?

  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico
  • Informática
  • Legislação
  • Conhecimentos Específicos

O candidato será considerado aprovado se obtiver desempenho igual ou superior a 60 pontos e não zerar em nenhuma das áreas de conhecimentos gerais.

Validade do concurso

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, conforme a necessidade do Ifes.

Edital

Clique aqui para ler o edital completo. 

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

24 concursos e seleções no ES têm 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Sejus, Ifes e Vitória: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Prefeitura de Viana abre concurso com salário de até R$ 6,2 mil

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais