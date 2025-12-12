Ifes prorroga inscrição de concurso com 13 vagas e salário de até R$ 6 mil

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:53
As inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) foram prorrogadas até o dia 24 de dezembro. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 15. Além da prorrogação, houve ampliação no quantitativo de vagas. Agora, a oferta é de 13 vagas para o cargo de técnico-administrativo. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000.
Os interessados podem se inscrever pelo site do Ifes, até 24 de dezembro de 2025. O sistema da instituição apresenta instabilidade nesta sexta-feira (24). A área de tecnologia já trabalha para resolver o problema.
Os aprovados vão exercer suas atividades nos campi de Ibatiba, Montanha, Alegre, Viana, Nova Venécia, Itapina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim ou no Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor).
13 oportunidades para técnico-administrativo em Educação (especialidades)
É concedido ainda o Incentivo à qualificação, calculado sobre o padrão de vencimento, para quem possuir escolaridade formal superior à exigida para o cargo, variando de 10% (ensino fundamental completo) a 75% (doutorado).
40 horas semanais.
De 22 de outubro a 24 de dezembro de 2025, no site do Ifes.
O concurso do Ifes contará com apenas uma etapa, a prova objetiva.
Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 22 de fevereiro de 2026, nos municípios da Grande Vitória.
Os candidatos terão que responder 50 questões de múltipla escolha em um prazo de quatro horas.
O candidato será considerado aprovado se obtiver desempenho igual ou superior a 60 pontos e não zerar em nenhuma das áreas de conhecimentos gerais.
A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada pelo mesmo período, conforme a necessidade do Ifes.
