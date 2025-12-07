226 editais

Sejus, Ifes e Vitória: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há cargos para professor, agente de combate a endemias, médico, guarda municipal, agente de pesquisa e mapeamento e técnico de enfermagem

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 17:48

A semana começa com mais de 27 mil vagas em 226 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os salários podem chegar a R$ 35 mil, em funções de todos os níveis de escolaridade, entre cargos efetivos e temporários.

Os aprovados vão trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) lançou edital para contratar cinco assessores jurídicos em designação temporária. Para participar, é necessário ter bacharelado em Direito. A remuneração é de R$ 5,5 mil, e os candidatos podem se inscrever até 12 de dezembro.

Prédio do Ifes em Santa Lucia, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público de servidores do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) terminam no dia 15 de dezembro. A oferta é de 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, distribuídas entre funções de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000.

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas até o dia 19 de dezembro para o processo seletivo simplificado de 86 professores. Os contratos serão temporários, e os selecionados terão ganhos de até R$ 6.988.

Em São Roque do Canaã, a prefeitura abriu seleção para contratar 524 profissionais temporários de vários níveis de escolaridade. O salário pode chegar a R$ 3,9 mil. Os interessados podem se inscrever de 10 a 16 de dezembro.

Já Águia Branca, município que fica na Região Noroeste do Espírito Santo, lançou processo seletivo simplificado para preencher 143 vagas, com salários que chegam a R$ 4,8 mil.

E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar 9.580 temporários, sendo 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento e 1.100 supervisores de coleta e qualidade. Os salários serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Para o Espírito Santo, a oferta é de 321 postos. Os cargos têm como requisito o ensino médio completo. O prazo de inscrição segue até 11 de dezembro.

