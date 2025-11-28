Nível superior

Secretaria de Justiça do ES abre seleção temporária com salário de R$ 5,5 mil

Carga horária é de 40 horas semanais. Para participar, é necessário ter curso superior - bacharelado em Direito, registro no conselho de classe e carteira de habilitação na categoria B

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:06

Provas para concurso público Crédito: Freepik

A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) publicou nesta sexta-feira (28) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação de assessor jurídico temporário. A oferta é de cinco vagas, com salário de R$ 5.589,89, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

A carga horária é de 40 horas semanais. Para participar da seleção, é necessário ter curso superior - bacharelado em Direito, registro no conselho de classe e carteira de habilitação na categoria B.

As inscrições podem ser feitas de 3 de dezembro até as 23h59 do dia 12 de dezembro, no site www.selecao.es.gov.br.

O processo seletivo levará em conta a experiência e a qualificação profissional do candidato. Ao ser convocado, o selecionado terá que apresentar comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada. A análise será realizada por meio de investigação social, criminal e de procedimentos administrativos disciplinares, conduzida pela Subsecretaria de Estado de Inteligência Penitenciária.

A validade do processo seletivo será de 012 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Já o contrato terá vigência de 36 meses.

Descrição das atribuições

Atuar na prestação de análise técnico-jurídico, elaboração de estudos, pesquisas, pareceres e a análise de atos normativos e documentos oficiais para a Sejus. Esse profissional também é responsável por apoiar a interpretação de decisões judiciais, acompanhar e orientar procedimentos judiciais e administrativos, bem como auxiliar no acompanhamento de políticas públicas ligadas ao sistema penal, como o monitoramento de atividades do sistema prisional e a articulação com a Vara de Execuções Criminais.

