Home
>
Concursos
>
Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Há postos para guarda-vidas, técnico de enfermagem, analista clínico, agente de pesquisas e mapeamento, assistente de aluno, técnico de laboratório, entre outras oportunidades

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 16:00

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

O mês de novembro está quase no fim, mas segue cheio de oportunidades abertas em concursos públicos e processos seletivos em todo o país. São mais de 202 editais publicados, que reúnem mais de 27 mil vagas. Os salários podem chegar a R$ 44 mil.

Recomendado para você

Há postos para guarda-vidas, técnico de enfermagem, analista clínico, agente de pesquisas e mapeamento, assistente de aluno, técnico de laboratório, entre outras oportunidades

Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Candidatos precisam ter o nível médio e curso de formação ofereciso pelo Corpo de Bombeiros; inscrições podem ser feitas de 24 a 28 de novembro

Prefeitura de Anchieta abre processo seletivo para guarda-vidas

Remuneração é de R$ 1.798,11 para os técnicos e de R$ 3.505,29 para os enfermeiros. Interessados podem se inscrever nos dias 25 e 26 de novembro

Prefeitura de Guarapari abre novas vagas para profissionais da Saúde

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A maior oferta de vagas está disponível no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratar 9.580 temporários, sendo 8.480 agentes de pesquisas e mapeamento e 1.100 supervisores de coleta e qualidade. Os salários são de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente. Para o Espírito Santo, a oferta é de 321 postos. Os cargos têm como requisito o ensino médio completo. O prazo de inscrição segue até 11 de dezembro.

Caixa Econômica Federal lançou edital de abertura de concurso com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde (iNOVA Capixaba) divulgou o edital de abertura de concurso público com 932 vagas para cargos de níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os selecionados vão atuar no Hospital Doutor Dório Silva, na Serra. A remuneração varia de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42. As inscrições podem ser feitas de 28 de novembro a 28 de dezembro.

Instituto Federal do Espírito Santo está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva
Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

A Prefeitura de Guarapari vai abrir processo seletivo para contratar profissionais da área da Saúde, com chances para técnico em enfermagem. Os ganhos chegam a R$ 3.505,29. Os interessados podem se inscrever nos dias 25 e 26 de novembro.

Também no Sul do Espírito Santo, a Prefeitura de Anchieta anunciou que vai contratar 25 guarda-vidas para trabalharem nas praias do município durante o verão. Os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais ou em escala de revezamento, em regime de compensação 12x36. O salário mensal é de R$ 1.712,05. O atendimento aos candidatos acontece até 28 de novembro.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO E SELEÇÃO

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 16,4 mil

Ifes publica edital de concurso com salário de quase R$ 6 mil

Orçamento do ES em 2026 prevê 27 concursos para servidores; veja lista

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais