Concurso da Polícia Penal do ES atrai mais de 58 mil candidatos

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:47
O concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo registrou a participação de 58.287 candidatos, que disputam as 600 vagas oferecidas. O quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto.
Os inscritos farão a prova objetiva no próximo domingo, dia 30 de novembro. Os locais e horário dos exames podem ser consultados a partir desta terça-feira (25), no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame.
Os testes serão aplicados nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
A prova objetiva será do modelo múltipla escolha, com questões das seguintes disciplinas:
Para ser aprovado, será necessário obter pelo menos 50% de acertos do total da prova e não zerar nenhuma disciplina.
Os candidatos também farão uma redação, que consistirá na elaboração de um texto dissertativo, que deverá ter entre 20 e 30 linhas.
O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo visa preencher 600 vagas, além da formação de reserva. O salário inicial é de R$ 5.631,16.
A carreira exige que os candidatos tenham o nível médio e carteira de habilitação na categoria “B” ou superior
Além da prova objetiva e de redação, os candidatos passarão pelas seguintes etapas:
