Concurso da Polícia Penal do ES atrai mais de 58 mil candidatos

Quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto; provas objetiva e de redação serão aplicadas neste domingo, dia 30 de novembro

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:47

Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sejus

O concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo registrou a participação de 58.287 candidatos, que disputam as 600 vagas oferecidas. O quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto.

Os inscritos farão a prova objetiva no próximo domingo, dia 30 de novembro. Os locais e horário dos exames podem ser consultados a partir desta terça-feira (25), no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame.

Os testes serão aplicados nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

O que cai na prova?

A prova objetiva será do modelo múltipla escolha, com questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico: 5 questões

Informática Básica: 5 questões

Noções de Direitos Humanos: 10 questões

Noções de Direito Constitucional: 5 questões

Noções de Direito Administrativo: 5 questões

Noções de Direito Penal: 10 questões

Noções de Processo Penal: 5 questões

Legislação Especial: 5 questões.

Para ser aprovado, será necessário obter pelo menos 50% de acertos do total da prova e não zerar nenhuma disciplina.

Os candidatos também farão uma redação, que consistirá na elaboração de um texto dissertativo, que deverá ter entre 20 e 30 linhas.

Sobre o concurso

O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo visa preencher 600 vagas, além da formação de reserva. O salário inicial é de R$ 5.631,16.

A carreira exige que os candidatos tenham o nível médio e carteira de habilitação na categoria “B” ou superior

Além da prova objetiva e de redação, os candidatos passarão pelas seguintes etapas:

Avaliação Biopsicossocial

Heteroidentificação

Exame de Aptidão Física

Exame Psicotécnico

Exame de Saúde

Investigação Social

Curso de Formação Básica.

