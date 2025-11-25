Home
>
Concursos
>
Concurso da Polícia Penal do ES atrai mais de 58 mil candidatos

Concurso da Polícia Penal do ES atrai mais de 58 mil candidatos

Quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto; provas objetiva e de redação serão aplicadas neste domingo, dia 30 de novembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 11:47

Polícia Penal do Espírito Santo
Polícia Penal do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sejus

O concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo registrou a participação de 58.287 candidatos, que disputam as 600 vagas oferecidas. O quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto.

Recomendado para você

Quantitativo representa uma demanda de 97,15 participantes por posto; provas objetiva e de redação serão aplicadas neste domingo, dia 30 de novembro

Concurso da Polícia Penal do ES atrai mais de 58 mil candidatos

Há oportunidades para guarda-vidas, professor, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, engenheiro, cuidador escolar, educador físico, entre outros postos

ES tem 19 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 16 mil

Oportunidades são para trabalhar na educação básica das escolas do município; inscrições podem ser feitas de 27 de novembbro a 19 de dezembro

Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

Os inscritos farão a prova objetiva no próximo domingo, dia 30 de novembro. Os locais e horário dos exames podem ser consultados a partir desta terça-feira (25), no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pelo certame. 

Os testes serão aplicados nos municípios da Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

O que cai na prova?

A prova objetiva será do modelo múltipla escolha, com questões das seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa: 10 questões
  • Raciocínio Lógico: 5 questões
  • Informática Básica: 5 questões
  • Noções de Direitos Humanos: 10 questões
  • Noções de Direito Constitucional: 5 questões
  • Noções de Direito Administrativo: 5 questões
  • Noções de Direito Penal: 10 questões
  • Noções de Processo Penal: 5 questões
  • Legislação Especial: 5 questões.

Para ser aprovado, será necessário obter pelo menos 50% de acertos do total da prova e não zerar nenhuma disciplina.

Os candidatos também farão uma redação, que consistirá na elaboração de um texto dissertativo, que deverá ter entre 20 e 30 linhas.

Sobre o concurso

O concurso da Polícia Penal do Espírito Santo visa preencher 600 vagas, além da formação de reserva. O salário inicial é de R$ 5.631,16.

A carreira exige que os candidatos tenham o nível médio e carteira de habilitação na categoria “B” ou superior

Além da prova objetiva e de redação, os candidatos passarão pelas seguintes etapas:

  • Avaliação Biopsicossocial
  • Heteroidentificação
  • Exame de Aptidão Física
  • Exame Psicotécnico
  • Exame de Saúde
  • Investigação Social
  • Curso de Formação Básica.
Professor orienta os candidatos na reta final de preparação para as provas

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

ES tem 19 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 16 mil

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

Hospital do ES, IBGE e Ifes: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com 1.000 vagas

Polícia Civil, Científica, Penal... as diferenças entre as corporações

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Polícia Penal

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais