Prefeitura da Serra contrata cuidadores de estudantes com deficiência

Salário é de R$ R$ 1.518 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 1.979, para 40 horas; atendimento aos candidatos ocorre até 15 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:23

Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois processos simplificados para contratação temporária de cuidadores de estudantes com deficiência. O salário é de R$ R$ 1.518 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 1.979, para 40 horas.

Os selecionados recebem também auxílio-alimentação de R$ 1 mil creditado em cartão específico. Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio.

Os profissionais vão atuar aos estudantes com deficiência nas unidades de ensino do município, oferecendo suporte nas atividades escolares e nas rotinas diárias.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de dezembro, pelo site selecao.serra.es.gov.br

Os interessados devem acessar o endereço eletrônico, abrir a aba "processo seletivo com inscrições abertas" e realizar o cadastro único antes de se inscrever para o cargo desejado.

A seleção dos candidatos será baseada em títulos e na experiência profissional. Cursos de cuidador para estudantes com deficiência (de no mínimo 80 horas) e cursos de primeiros socorros (mínimo de 40 horas) valem pontos, assim como o tempo de atuação na área.

O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da prefeitura.

Confira o Edital 008/2025 - 30 horas

Confira o Edital 008/2025 - 40 horas

Atribuições do cargo

  • Acompanhar e auxiliar o estudante com deficiência, severamente comprometido no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ele tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ele somente as atividades que ele não consiga fazer de forma autônoma;  
  • Escutar, estar atento às necessidades do estudante;  
  • Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;  
  • Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;  
  • Auxiliar na locomoção de estudantes cadeirantes que não consigam se locomover de forma autônoma;  
  • Realizar mudanças de posição do estudante cadeirante para maior conforto e consequente aproveitamento das atividades escolares;  
  • Comunicar à equipe da escola quaisquer alterações de comportamento do estudante, que possam ser observadas;  
  • Acompanhar os estudantes nas atividades recreativas;  
  • Acompanhar o estudante em outras situações que se fizerem necessárias para realização das atividades cotidianas durante a permanência na escola.
