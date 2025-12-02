Prefeitura da Serra contrata cuidadores de estudantes com deficiência

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:23
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para dois processos simplificados para contratação temporária de cuidadores de estudantes com deficiência. O salário é de R$ R$ 1.518 para carga horária de 30 horas semanais e R$ 1.979, para 40 horas.
Os selecionados recebem também auxílio-alimentação de R$ 1 mil creditado em cartão específico. Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio.
Os profissionais vão atuar aos estudantes com deficiência nas unidades de ensino do município, oferecendo suporte nas atividades escolares e nas rotinas diárias.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 15 de dezembro, pelo site selecao.serra.es.gov.br.
Os interessados devem acessar o endereço eletrônico, abrir a aba "processo seletivo com inscrições abertas" e realizar o cadastro único antes de se inscrever para o cargo desejado.
A seleção dos candidatos será baseada em títulos e na experiência profissional. Cursos de cuidador para estudantes com deficiência (de no mínimo 80 horas) e cursos de primeiros socorros (mínimo de 40 horas) valem pontos, assim como o tempo de atuação na área.
O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da prefeitura.
Confira o Edital 008/2025 - 30 horas
Confira o Edital 008/2025 - 40 horas
