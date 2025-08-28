Em breve

Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com 1.000 vagas

Candidato precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 28 anos; anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande durante a solenidade de início do Estágio Profissional Supervisionado do Curso de Formação de Soldados

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:51

Academia da Polícia Militar Crédito: Ricardo Medeiros

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir em breve um novo concurso com 1.000 vagas para soldados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28) pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante a solenidade de início do Estágio Profissional Supervisionado do Curso de Formação de Soldados.

Segundo o chefe do Poder Executivo, 991 alunos soldados já estão nas ruas da Grande Vitória, com o objetivo de realizar treinamento operacional e praticar todo o aprendizado adquirido em sala de aula.

“Hoje estamos iniciando o estágio supervisionado de quase mil novos policiais militares que vão para as ruas para fortalecer o combate à criminalidade. Quando assumi o Governo pela primeira vez, em 2011, o Espírito Santo registrava mais de dois mil homicídios por ano e no ano passado fechamos com 852. É um trabalho constante de investimento, mas principalmente de valorização profissional e recomposição do efetivo. Em novembro essa turma se forma e outra nova inicia com outros 650 alunos. E estamos autorizando mais mil vagas para o próximo concurso. É a maior reestruturação da história da Polícia Militar do Espírito Santo”, disse Casagrande.

Para participar do concurso, o candidato deve ter nível médio de formação, idade entre 18 e 28 anos, Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria "B", e estatura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres. No momento, o subsídio inicial do soldado é de R$ 5.282,90.

O último concurso para a corporação foi realizado em 2022, com mil vagas. Ao todo, mais de 33 mil candidatos fizeram as provas. Os alunos soldados que iniciam o estágio nas ruas fazem parte da segunda turma de convocados.

Como foi o concurso de 2022

REQUISITOS

ser brasileiro (a);

ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65 m para homens e de 1,60 m para mulheres;

estar em dia com as obrigações eleitorais e no pleno exercício dos direitos políticos, mediante apresentação de

certidão expedida pela Justiça Eleitoral;

estar em dia com suas obrigações militares se for do sexo masculino, devendo ser portador do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, e não ter sido afastado do serviço militar, seja por reforma, demissão, licenciamento ou exclusão a bem da disciplina, seja por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer das Forças Armadas ou Auxiliares;

serão considerados inaptos no Exame de Saúde os candidatos que tiverem tatuagens em qualquer lugar do corpo que afete a honra pessoal, o pundonor militar, o decoro exigido aos Militares Estaduais, a exemplo das que apresentam símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, contrárias às instituições democráticas ou que

pregam a violência e a criminalidade, discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem, ideias ou atos libidinosos, ideias ou atos ofensivos às forças armadas e auxiliares e que viole os valores constitucionais. Para fins de verificação deste item os candidatos masculinos deverão trajar short de natação (tipo sungão) e as candidatas femininas deverão trajar biquíni;

ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria “B”;

ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;

ter nível médio de escolaridade, devidamente comprovado por meio de diploma, certificado ou declaração, reconhecido legalmente por Secretaria da Educação de qualquer das Unidades Federativas do país, ou pelo Ministério da Educação e Cultura;

ETAPAS

Ao todo, são dez etapas:

1ª Exame Intelectual (prova objetiva e de redação) – Eliminatória e classificatória.

2ª Entrega de Documentação para Aferição de Idade – Eliminatória.

3ª Teste de Aptidão Física – Eliminatória.

4ª Avaliação Psicológica – Eliminatório.

5ª Investigação Social – Eliminatória.

6ª Exames de Saúde - Eliminatória

7ª Classificação final para o Curso de Formação – Eliminatória e classificatória.

8ª Entrega da documentação para fins de Matrícula – Eliminatória.

9ª Realização do Curso de Formação de Soldados QPMP-C – Eliminatória e classificatória.

10ª Resultado Final e encerramento do Curso de Formação de Soldado Combatente - QPMP-C. Término do Concurso com publicação do resultado final em ordem de classificação obtida no Curso de Formação.

O QUE CAI NA PROVA OBJETIVA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e Matemático

Geografia Geral, Brasil e do Espírito Santo

História do Brasil e do Espírito Santo

SOBRE A REDAÇÃO

Somente será corrigida a redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida e estiver classificado na prova objetiva até o limite de 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da ampla concorrência, negros e indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital.

A redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 40 pontos. O candidato deverá obter 20 pontos ou mais do total previsto, para não ser eliminado do concurso.

A avaliação será feita conforme os seguintes aspectos:

Atendimento e desenvolvimento do tema.

Coesão referencial e sequencial (intra e entre parágrafos) / Coerência (progressão, articulação, não contradição).

Atendimento à estrutura textual proposta.

Informatividade e argumentação.

Modalidade gramatical: pontuação, grafia (inclusive legibilidade), concordância e regência.

O candidato disporá de, no mínimo, 15 e no máximo 30 linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 linhas permitida para a elaboração de seu texto.

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

Flexão na barra fixa

Abdominal remador

Agilidade

Corrida 2.400m

