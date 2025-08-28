Polícia Militar do ES vai abrir concurso público com 1.000 vagas

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 11:51
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai abrir em breve um novo concurso com 1.000 vagas para soldados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (28) pelo governador Renato Casagrande (PSB) durante a solenidade de início do Estágio Profissional Supervisionado do Curso de Formação de Soldados.
Segundo o chefe do Poder Executivo, 991 alunos soldados já estão nas ruas da Grande Vitória, com o objetivo de realizar treinamento operacional e praticar todo o aprendizado adquirido em sala de aula.
“Hoje estamos iniciando o estágio supervisionado de quase mil novos policiais militares que vão para as ruas para fortalecer o combate à criminalidade. Quando assumi o Governo pela primeira vez, em 2011, o Espírito Santo registrava mais de dois mil homicídios por ano e no ano passado fechamos com 852. É um trabalho constante de investimento, mas principalmente de valorização profissional e recomposição do efetivo. Em novembro essa turma se forma e outra nova inicia com outros 650 alunos. E estamos autorizando mais mil vagas para o próximo concurso. É a maior reestruturação da história da Polícia Militar do Espírito Santo”, disse Casagrande.
Para participar do concurso, o candidato deve ter nível médio de formação, idade entre 18 e 28 anos, Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir automóvel, no mínimo na categoria "B", e estatura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres. No momento, o subsídio inicial do soldado é de R$ 5.282,90.
O último concurso para a corporação foi realizado em 2022, com mil vagas. Ao todo, mais de 33 mil candidatos fizeram as provas. Os alunos soldados que iniciam o estágio nas ruas fazem parte da segunda turma de convocados.
REQUISITOS
ETAPAS
Ao todo, são dez etapas:
O QUE CAI NA PROVA OBJETIVA
SOBRE A REDAÇÃO
Somente será corrigida a redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida e estiver classificado na prova objetiva até o limite de 6 vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da ampla concorrência, negros e indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital.
A redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá a pontuação máxima de 40 pontos. O candidato deverá obter 20 pontos ou mais do total previsto, para não ser eliminado do concurso.
A avaliação será feita conforme os seguintes aspectos:
O candidato disporá de, no mínimo, 15 e no máximo 30 linhas para elaborar a Versão Definitiva da Redação, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 linhas permitida para a elaboração de seu texto.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
