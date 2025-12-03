Até R$ 4.821

Prefeitura de Águia Branca abre seleção com mais de 140 vagas

Oportunidades são para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico, superior incompleto e superior completo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:21

Sede da Prefeitura Municipal de Águia Branca Crédito: Câmara Municipal de Águia Branca

A Prefeitura de Águia Branca, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico, superior incompleto e superior completo. Ao todo, são 143 vagas, distribuídas por dois editais. Também haverá formação de cadastro de reserva.

O primeiro documento contempla oportunidades para professores e pedagogos. Já o segundo edital conta com vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

A remuneração varia de R$ 1.518,00 a R$ 4.821. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas de 4 a 14 de dezembro de 2025, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.

A taxa de inscrição é de R$ 60. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 4 e 5 de dezembro.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos e experiência profissional. O prazo de validade dos processos seletivos será de dois anos, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período, a critério da prefeitura.

Confira as vagas

Edital nº 001/2025

Professor Educação Infantil Habilitado

Professor - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) Habilitado

Professor - ALE - Aprofundamento de Leitura e Escrita Habilitado

Professor - Educação Física Habilitado

Professor - Arte Habilitado (Educação Infantil ao 9º ano)

Professor - Ensino Religioso Habilitado (6º ao 9º ano)

Professor Língua Inglesa Habilitado

Professor Língua Portuguesa Habilitado

Professor de Ciências Habilitado

Professor - Matemática Habilitado

Professor de História Habilitado

Professor de Geografia Habilitado

Professor de Ciências Agropecuária Habilitado

Professor - Educação Especial Sala Comum ou Professor para Sala de Recursos Multifuncionais Habilitado

Pedagogo

Professor de Língua Portuguesa - Não Habilitado

Professor de Arte - Não Habilitado

Professor de Língua Inglesa - Não Habilitado

Professor de Ciências - Não Habilitado

Professor de Matemática - Não Habilitado

Professor de História - Não Habilitado

Professor de Geografia - Não Habilitado

Professor de Ensino Religioso - Não Habilitado

Professor de Ciências Agropecuária - Não Habilitado

Edital nº 002/2025

Agente de apoio escolar (15)

Analista de sistema (1)

Assistente social (3)

Auxiliar administrativo (10)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de saúde bucal ESF (3)

Auxiliar de secretaria (2)

Cirurgião dentista da ESF (3)

Coveiro (1)

Educador físico (1)

Eletricista (3)

Enfermeiro ESF (5)

Enfermeiro plantão (2)

Engenheiro ambiental (1)

Engenheiro de produção (1)

Farmacêutico (2)

Fiscal sanitário (1)

Fisioterapeuta (1)

Gari (3)

Mãe Social (4)

Médico cardiologista (1)

Médico dermatologista (1)

Médico ESF (2)

Médico ginecologista (1)

Médico ortopedista (1)

Médico pediatra (1)

Médico veterinário (1)

Motorista (10)

Nutricionista (2)

Operador de patrol (4)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (3)

Psicólogo (2)

Servente (25)

Técnico agrícola (1)

Técnico de contabilidade (1)

Técnico de enfermagem (10)

Técnico de informática (2)

Trabalhador braçal (10)

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta