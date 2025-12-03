Prefeitura de Águia Branca abre seleção com mais de 140 vagas

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:21
A Prefeitura de Águia Branca, município que fica na região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico, superior incompleto e superior completo. Ao todo, são 143 vagas, distribuídas por dois editais. Também haverá formação de cadastro de reserva.
O primeiro documento contempla oportunidades para professores e pedagogos. Já o segundo edital conta com vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.
A remuneração varia de R$ 1.518,00 a R$ 4.821. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas de 4 a 14 de dezembro de 2025, pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.
A taxa de inscrição é de R$ 60. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm direito à isenção do valor. A solicitação deve ser feita nos dias 4 e 5 de dezembro.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos e experiência profissional. O prazo de validade dos processos seletivos será de dois anos, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período, a critério da prefeitura.
Edital nº 001/2025
Edital nº 002/2025
