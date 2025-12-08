35 vagas

Assembleia Legislativa do ES divulga locais de prova para analista e consultor

Exames serão aplicados no dia 14 de dezembro, em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares; são mais de 5.100 candidatos inscritos mps dois cargos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:43

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) divulga nesta segunda-feira (8) os locais de provas do concurso público para os cargos de analista e consultor. Os testes serão aplicados para 5.153 candidatos no dia 14 de dezembro.

Os exames objetivos para os dois cargos acontecem pela manhã, das 9h15 às 12h45, enquanto que a prova discursiva (somente para consultor), das 15h15 às 17h15.

Os participantes poderão acessar o cartão definitivo na área do candidato, disponível no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).

Os gabaritos serão divulgados na mesma data do teste, a partir das 20 horas. Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 15 e 16 de dezembro.

Já os locais de prova para agente de polícia legislativa serão divulgados no dia 15 de dezembro, com exames agendados para o dia 21 do mesmo mês. Neste caso, são 8.887 candidatos inscritos.

O concurso da Assembleia Legislativa oferece 35 vagas, sendo 15 para consultor legislativo, 15 para agente de polícia legislativa e 5 para analista legislativo. As provas serão realizadas em Vitória, Cachoeiro e Linhares.

O último certame da Casa ocorreu em 2011.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta