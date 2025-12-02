1.052 vagas

Concurso público da Polícia Civil do ES atrai mais de 49 mil candidatos

Prova objetiva está prevista para ser aplicada em 1º de fevereiro, nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:02

Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

O concurso público para oficial investigador da Polícia Civil do Espírito Santo atraiu 49.139 candidatos. Com oferta de 1.052 vagas, o quantitativo representa uma concorrência de 46,7 inscritos por posto. A carreira exige o nível superior e tem salário inicial de R$ 8.539,34.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 1º de fevereiro, nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Os locais e horários dos testes serão divulgados no dia 20 de janeiro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame. .

De acordo com o edital, a classificação final será dada pela soma das notas finais da prova objetiva e do Curso de Formação Profissional.

Sobre a prova objetiva

O exame terá 5 horas de duração e contará com 100 questões de múltipla escolha (com 5 alternativas cada) e pontuação máxima de 100,00 pontos.

A estrutura de disciplinas é a seguinte:

Língua Portuguesa: 17 questões

Noções de Informática: 17 questões

Raciocínio Lógico e Matemática: 14 questões

Noções de Contabilidade: 14 questões

Noções de Administração Geral e Pública: 13 questões

Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal, Civil): 25 questões

Será eliminado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 pontos na prova objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Além do exame, os candidatos farão outras etapas:

Exame de Aptidão Física (TAF)

Exame de Saúde

Exame Psicotécnico

Investigação Criminal e Social

Curso de Formação Profissional

