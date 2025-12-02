Concurso público da Polícia Civil do ES atrai mais de 49 mil candidatos

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:02
O concurso público para oficial investigador da Polícia Civil do Espírito Santo atraiu 49.139 candidatos. Com oferta de 1.052 vagas, o quantitativo representa uma concorrência de 46,7 inscritos por posto. A carreira exige o nível superior e tem salário inicial de R$ 8.539,34.
A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 1º de fevereiro, nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Os locais e horários dos testes serão divulgados no dia 20 de janeiro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame. .
De acordo com o edital, a classificação final será dada pela soma das notas finais da prova objetiva e do Curso de Formação Profissional.
O exame terá 5 horas de duração e contará com 100 questões de múltipla escolha (com 5 alternativas cada) e pontuação máxima de 100,00 pontos.
A estrutura de disciplinas é a seguinte:
Será eliminado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 pontos na prova objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.
Além do exame, os candidatos farão outras etapas:
