Concurso público da Polícia Civil do ES atrai mais de 49 mil candidatos

Prova objetiva está prevista para ser aplicada em 1º de fevereiro, nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:02

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

concurso público para oficial investigador da Polícia Civil do Espírito Santo atraiu 49.139 candidatos. Com oferta de 1.052 vagas, o quantitativo representa uma concorrência de 46,7 inscritos por posto. A carreira exige o nível superior e tem salário inicial de R$ 8.539,34.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 1º de fevereiro, nos municípios Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Os locais e horários dos testes serão divulgados no dia 20 de janeiro, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame. .

De acordo com o edital, a classificação final será dada pela soma das notas finais da prova objetiva e do Curso de Formação Profissional.

Sobre a prova objetiva

O exame terá 5 horas de duração e contará com 100 questões de múltipla escolha (com 5 alternativas cada) e pontuação máxima de 100,00 pontos.

A estrutura de disciplinas é a seguinte:

  • Língua Portuguesa: 17 questões 
  • Noções de Informática: 17 questões 
  • Raciocínio Lógico e Matemática: 14 questões
  • Noções de Contabilidade: 14 questões 
  • Noções de Administração Geral e Pública: 13 questões
  • Noções de Direito (Constitucional, Administrativo, Penal, Processual Penal, Civil): 25 questões 

Será eliminado o candidato que não obtiver, pelo menos, 50,00 pontos na prova objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Além do exame, os candidatos farão outras etapas:

  • Exame de Aptidão Física (TAF)
  • Exame de Saúde
  • Exame Psicotécnico
  • Investigação Criminal e Social
  • Curso de Formação Profissional
Professor orienta os candidatos na reta final de preparação para as provas

