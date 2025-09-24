Home
>
Concursos
>
Edital de concurso mais aguardado do ano abre nesta segunda

Edital de concurso mais aguardado do ano abre nesta segunda

Certame terá oportunidades para cargos de consultor, analista e agente de polícia; salários variam de R$ 3.100 a R$ 9.600, além de outros benefícios

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:50

Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

O edital do concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) será publicado na próxima segunda-feira, dia 29 de setembro. A oferta será de 35 vagas, com salários que chegam a R$ 9,6 mil mensais.

Recomendado para você

Certame terá oportunidades para cargos de consultor, analista e agente de polícia; salários variam de R$ 3.100 a R$ 9.600, além de outros benefícios

Edital de concurso mais aguardado do ano abre nesta segunda

Postos são para ocupar cargos efetivos e temporários em prefeituras, instituição de ensino, entre outros órgãos; veja a tabela completa

11 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

Exames serão aplicados no dia 5 de outubro; certame visa preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16,4 mil

Saem locais de prova do Enem dos concursos; veja como acessar

A informação foi divulgada pelo presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil), em suas redes sociais.

As inscrições devem começar tão logo as regras do certame sejam divulgadas no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), empresa responsável pelo concurso.

Já as provas estão marcadas para serem aplicadas nos dias 2 e 9 de novembro.

QUAIS SERÃO OS CARGOS E OS SALÁRIOS?

  • Consultor legislativo
  • Remuneração: R$ 9.630,43
  • Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Finanças Públicas (2)
  • Controle Interno (2)
  • Processo Legislativo (2)
  • Medicina Veterinária (1)
  • Agricultura (1)
  • Mobilidade Urbana (1)
  • Saúde Pública (1)
  • Infraestrutura e Logística (1)
  • Educação (1)
  • Ciência e Tecnologia (1)
  • Meio Ambiente (1)
  • Segurança Pública (1)

  • Analista legislativo
  • Remuneração: R$ 4.621,48
  • Vagas: 5, distribuídas pelas seguintes áreas: 
  • Folha de Pagamento (4)
  • Secretaria Legislativa/Administrativa (1)

  • Agente de polícia legislativa
  • Remuneração: R$ 3.142,65
  • Vagas: 15

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS?

  • Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão
  • Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade
  • Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos
  • Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos
  • Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos

ETAPAS

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas.

Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório.

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

QUANDO SERÃO AS PROVAS?

As provas estão marcadas para serem aplicadas nos dias 2 e 9 de novembro.

COMO SERÃO AS PROVAS?

As provas estão previstas para serem aplicadas em outubro, na Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Ales, os testes vão ocorrer no mesmo dia para todos os cargos. O objetivo é evitar que candidatos de outras cidades precisem se deslocar até o local de aplicação em datas diferentes.

Os exames objetivos para os consultores e analistas serão realizados pela manhã. Já no período da tarde, será aplicado o teste discursivo para consultor e exame objetivo para o cargo de agente de polícia legislativa.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

11 concursos e seleções abertos no ES com salários de até R$ 37 mil

Ifes prepara novo concurso para servidores com salário de quase R$ 5 mil

Provas do concurso da Polícia Penal do ES podem ser aplicadas em novembro

Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

Assembleia do ES define como serão as provas e os cargos para concurso

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais