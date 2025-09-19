Home
Ifes prepara novo concurso para servidores com salário de quase R$ 5 mil

Postos serão voltados para quem tem níveis médio, técnico e superior; edital está previsto para ser publicado até o final do mês de outubro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 12:34

IFES
Instituto Federal do ES, Santa Lucia. Crédito: Carlos Alberto Silva

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) vai abrir um novo concurso público para servidores em breve. As oportunidades serão voltadas para a carreira de técnico-administrativo.

A remuneração inicial varia de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, conforme o cargo. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.000.

Para a realização do certame, a instituição está em fase de contratação da Fundação Facto. O total de vagas, os cargos e os locais de atuação ainda estão sendo definidos e serão disponibilizados no edital.

A previsão é de que o documento seja publicado até o final do mês de outubro, com vagas de nível médio, técnico e superior.

O último concurso para técnicos-administrativos foi realizado no final de 2024, com 15 oportunidades e salários de até R$ 5.556.  Na ocasião, os candidatos foram submentidos a provas objetivas.

