Castelo, Meio Ambiente e Procuradoria-Geral: 14 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para professores, promotores, procuradores, técnico de nível superior, agentes comunitários de saúde, policiais militares, entre outros cargos

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 17:57

Pelo menos 205 concursos públicos e processos seletivos estão abertos e reúnem mais de 14 mil vagas em todo o país, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade que deverão ocupar cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 37 mil mensais.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Prefeitura de Castelo abre 23 vagas de empregos temporários. Crédito: Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas voltadas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. Os interessados têm até o dia 8 de outubro para garantir a participação no certame.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) tem 12 postos temporários para técnico de nível superior. O salário é de R$ 5,5 mil mensais, além de auxílio-alimentação de R$ 800. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado. O prazo segue até 19 de setembro.

Seguem até o dia 2 de outubro as inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE). O salário inicial da carreira de procurador é de R$ 27.768.

A Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo (PREVES) está com uma oportunidade aberta para o cargo de diretor de investimentos. O posto é para atuação em regime presencial, com jornada de 40 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 19.258. As inscrições seguem até o dia 3 de outubro.

