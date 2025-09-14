Home
Castelo, Meio Ambiente e Procuradoria-Geral: 14 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para professores, promotores, procuradores, técnico de nível superior, agentes comunitários de saúde, policiais militares, entre outros cargos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 17:57

Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

Pelo menos 205 concursos públicos e processos seletivos estão abertos e reúnem mais de 14 mil vagas em todo o país, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade que deverão ocupar cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 37 mil mensais.

As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

Prefeitura de Castelo abre 23 vagas de empregos temporários.
Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, está com 81 vagas voltadas para professores efetivos. A jornada de trabalho é de 25 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 3.045. Os interessados têm até o dia 8 de outubro para garantir a participação no certame.

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (Seama) tem 12 postos temporários para técnico de nível superior. O salário é de R$ 5,5 mil mensais, além de auxílio-alimentação de R$ 800. Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas para desenvolvimento de políticas ambientais e climáticas no Estado. O prazo segue até 19 de setembro.

Seguem até o dia 2 de outubro as inscrições para o concurso da Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE). O salário inicial da carreira de procurador é de R$ 27.768.

A Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo (PREVES) está com uma oportunidade aberta para o cargo de diretor de investimentos. O posto é para atuação em regime presencial, com jornada de 40 horas semanais, com remuneração bruta de R$ 19.258. As inscrições seguem até o dia 3 de outubro.

