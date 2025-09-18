Home
Provas do concurso da Polícia Penal do ES podem ser aplicadas em novembro

Página oficial do certame já foi criada pela banca; candidatos devem ter o nível médio e carteira de habilitação. Salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 12:27

Policia Penal
Policia Penal em atuação em presídio Crédito: Polícia Penal / Divulgação

As provas do concurso público da Polícia Penal do Espírito Santo estão previstas para serem aplicadas em novembro. O certame vai oferecer 600 vagas para o cargo de policial penal. O salário inicial da carreira é de R$ 5.631,16, mais auxílio-alimentação de R$ 800.

A previsão é de que o edital seja publicado ainda em setembro, com inscrições em novembro. Por se tratar de uma previsão, o calendário pode sofrer alterações.

A Polícia Penal já recebeu o aval da Procuradoria-Geral do Estado para seguir com os trâmites do concurso. O Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap) será o responsável pela elaboração da seleção. A página oficial do certame já está criada no site da banca, o que demonstra que o edital não deve demorar a sair.

Para participar, os candidatos devem ter o ensino médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior.

O concurso contará com prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, Teste de Aptidão Física, exame de saúde, exame psicotécnico, investigação social e curso de formação.

O último concurso da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) foi realizado no ano passado, também com 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário. O regime de trabalho é estatutário, que garante a estabilidade do servidor. O certame atraiu 38.101 inscritos.

Com a criação da Polícia Penal em janeiro de 2025, o cargo de inspetor penitenciário foi extinto.

Entre as atribuições do cargo de policial penal estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas às pessoas privadas de liberdade.

Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas

