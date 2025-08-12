1.581 vagas

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

Contrato com a organizadora já foi assinado pelos dois órgãos e editais podem sair a qualquer momento; postos serão para carreiras de níveis médio e superior

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 13:36

Os concursos públicos da Polícia Penal e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) serão organizados pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). Serão 600 e 981 vagas, respectivamente. A página oficial dos certames já está criada pela empresa e os editais devem ser publicados a qualquer momento.

A organizadora costuma mesclar questões de nível básico com outras mais aprofundadas, criando uma prova que, à primeira vista, parece simples, mas que exige atenção minuciosa para evitar erros por distração, conforme observa a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner.

“O segredo é entender a banca antes do edital. Quando a organizadora é escolhida, costumo dizer que é como se acendessem as luzes de uma sala: a gente começa a enxergar muito melhor o caminho. Muita gente fica esperando o documento para começar a estudar, mas quem entende o perfil da banca com antecedência já dispara na frente”, comenta.

Ela aponta como característica marcante do instituto o uso de enunciados curtos e objetivos, sem grandes rodeios, mas com alternativas muito próximas entre si. Segundo, a diretora, esse formato exige do candidato não apenas conhecimento, mas também segurança e precisão na escolha da resposta.

“No campo jurídico, é comum que a cobrança seja direta no texto legal, mas o Idcap também traz questões contextualizadas, especialmente quando o conteúdo se relaciona à atuação prática do cargo”, afirma.

Outro ponto importante é que a banca tende a distribuir o peso das disciplinas de forma equilibrada, o que significa que o candidato não pode negligenciar nenhuma matéria. Além disso, o Idcap valoriza precisão, leitura atenta e preparação equilibrada.

Ivone salienta que em concursos anteriores da área de socioeducação, a banca reforçou bastante legislação específica, Direitos Humanos, Ética e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sem esquecer de Português, Informática e Raciocínio Lógico.

O Idcap não tem histórico de concursos na área da Segurança Pública e as provas para a Polícia Penal do Espírito Santo será a primeira.

“O acervo de questões anteriores nas principais matérias é quase zerado, devendo o candidato lançar mão de bancas assemelhadas para treinar, por exemplo, Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial. A banca gosta de candidatos completos, que não deixam buraco no conhecimento. Testa atenção aos detalhes, interpretação e também resistência — porque provas longas exigem preparo mental e controle de tempo”, analisa Ivone.

SOBRE OS CONCURSOS

O concurso do Iases vai oferecer 981 vagas, sendo 805 para agente socioeducativo (nível médio) e 167 para técnicos de nível superior. O salário será de R$ 5.597,64 e R$ 7.547,78, respectivamente. Os servidores também recebem R$ 800 de auxílio-alimentação.

Para a carreira de agente socioeducativo, os candidatos precisam ter o ensino médio, enquanto que a de técnico formação em Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Direito, Nutrição e Terapia Ocupacional. O último certame foi realizado em 2022, também organizado pelo Idcap.

Já o concurso da Polícia Penal vai oferecer 600 vagas para candidatos que tenham o nível médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior. A remuneração é de R$ 5.388. O último concurso foi realizado em 2023 pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA SE PREPARAR

01 Exercícios Resolva provas anteriores das duas bancas para entender o estilo e as armadilhas.

02 Leitura Leia a lei seca com atenção. Literalidade conta muito.

03 Interpretação Treine interpretação de casos, para ganhar agilidade e segurança.

04 Equilíbrio Não “abandonar” nenhuma disciplina. Equilíbrio é tudo.

05 Simulação Faça simulados cronometrados, para treinar sob pressão real.

