Níveis médio e superior

Iases define banca organizadora de concurso com mais de 900 vagas

Remuneração é de R$ 5.597,64 para agente socioeducativo e de R$ 7.547,78 para técnico de nível superior; servidores também recebem R$ 800 de auxílio-alimentação

O concurso público do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A autorização para a contratação da banca foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).>

O próximo passo será a assinatura do contrato. O órgão informou que o processo prossegue o trâmite legal. A empresa será responsável por planejar, elaborar, organizar e executar o processo seletivo de pessoal, na modalidade de concurso público. Com a definição, o edital deve ser publicado em breve.>

Em agosto de 2024, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), havia autorizado 1.026 oportunidades. Entretanto, o Iases explicou que, em fevereiro deste ano, foram nomeados 45 agentes socioeducativos que estavam no cadastro de reserva do concurso anterior. “Logo essas vagas foram ocupadas e, por isso, houve redução das mesmas para o próximo certame”, diz a nota do órgão. >