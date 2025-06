Níveis médio e superior

Mais de 3.700 vagas previstas para serem abertas em concursos no ES

A maior parte das oportunidades são destinadas à área da Segurança Pública, com mais de 3.600 chances; também haverá postos em outros órgãos

O segundo semestre de 2025 promete ser bem movimentado para quem quer ingressar no serviço público no Espírito Santo. O governo do Estado, a Assembleia Legislativa e o Ministério Público preparam concursos públicos para contratar 3.741 novos servidores. A remuneração pode chegar a R$ 25 mil mensais. >

Concursos do Judiciário terão novas regras para pessoas com deficiência

A maior parte das oportunidades são destinadas à área da Segurança Pública , com mais de 3.600 chances, sendo 1.052 na Polícia Civil, 1.026 no Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases), 1.000 na Polícia Militar e 600 para Polícia Penal. >

Ainda do governo estadual, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo ( Ceturb-ES ), o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), a Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Saúde já estão com os preparativos em andamento. >

Confira a lista completa

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO (MPES) O Ministério Público do Espírito Santo contratou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organizar o concurso para cargos efetivos de servidores do quadro administrativo e de promotores. O total de oportunidades ainda não foi divulgado. A banca e a comissão trabalham na organização dos certames, processo que ainda exige a preservação do sigilo para que sejam assegurados os resultados pretendidos e a equidade entre os participantes. De acordo com a instituição, concluídas as atuais atividades de planejamento, as informações serão detalhadas por ocasião da publicação do edital, ainda sem prazo definido.

GOVERNO DO ES

CETURB

A comissão organizadora do concurso da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) foi instituída em fevereiro deste ano, com o objetivo de coordenar, acompanhar e promover a realização do certame para provimento de empregos do quadro de pessoal da Companhia. Ainda não há informações sobre o total de vagas e previsão de publicação do edital.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) deve abrir seis vagas para o quadro de oficiais ainda este ano. A proposta de contratação da banca encontra-se em análise na Procuradoria-Geral do Estado (PGE). A corporação aguarda o retorno para prosseguir com a elaboração do edital e dar publicidade ao processo seletivo.

IASES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) vai abrir concurso público com 1.026 vagas para agente socioeducativo e técnico superior socioeducativo. O candidato precisa ter o ensino médio e nível superior, respectivamente. O salário varia de R$ 5.356 a R$ 7.222,76. De acordo com o órgão, o certame está na fase conclusiva para contratação da banca realizadora do concurso e que ainda não há previsão para publicação do edital.

IDAF

No último dia 2 de junho, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) atualizou a comissão interna do órgão, responsável pela condução de processos referentes a eventuais concursos públicos para seleção e admissão de pessoal no âmbito do Instituto. O Idaf almeja a realização de novo concurso público, mas não há definições sobre o processo, nem mesmo vagas ou áreas que serão contempladas.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prepara concurso público com 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia (OIP), com edital estimado para publicação em 2025. A comissão responsável pela organização do certame já foi formada, e os nomes dos integrantes foram publicados no Diário Oficial do Estado. Atualmente, os trâmites para a contratação da empresa organizadora estão em andamento. O salário inicial é de R$ 7,8 mil.

POLÍCIA MILITAR

Em janeiro de 2025, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, anunciou que a corporação vai abrir concurso público com mil vagas ainda este ano. A confirmação também foi feita pelo governador Renato Casagrande. Os postos serão para soldados combatentes, que exigem o nível médio e idade entre 18 e 28 anos. Entretanto, a corporação não informou com está o andamento do certame nem a previsão de publicação do edital.

POLÍCIA PENAL

A Polícia Penal prepara concurso com 600 vagas, que exige o nível médio. O processo que se encontra em elaboração do Termo de Referência, tem a previsão de contratação da banca organizadora para o início de julho. O edital deve ser publicado até dezembro. O salário é de R$ 5.388.

PROCON

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) deve abrir concurso público com 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. De acordo com o órgão, os detalhes específicos estão atualmente em fase de estruturação e serão divulgados em momento oportuno.

PROCURADORIA-GERAL DO ES

O concurso para procurador do Estado está previsto para 2025, com a comissão organizadora já formada e o regulamento publicado. Serão duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 25 mil.

SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou que foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 11 de dezembro de 2023, a Portaria Nº 342-S referente à instituição da comissão do concurso público do órgão. A equipe é responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos da Secretaria. De acordo com a Sesa, neste momento, o processo encontra-se em etapa de validação do Parecer Técnico da Comissão. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da Comissão.