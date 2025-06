Mais de 200 editais

Viana, Ifes e Polícia Federal: 25 mil vagas abertas em concursos e seleções

Salários podem chegar a R$ 37 mil mensais; há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade e para cargos efetivos e temporários

Prefeitura de Viana , Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , Polícia Federal e mais 198 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país. São mais de 25.500 vagas disponíveis para cargos efetivos e temporários, com salários que podem chegar a R$ 37 mil mensais. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. >

A Prefeitura de Viana está com três processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. Até terça-feira (17), estão abertas as inscrições para o quadro do magistério, com salários que chegam a R$ 4,5 mil. Outra contratação prevista é para o cargo de agente comunitário de saúde, com prazo até 23 de junho. Há ainda quatro oportunidades para vários cargos, e os interessados têm até o dia 25 de junho para se inscrever.>