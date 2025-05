35 vagas

Assembleia Legislativa do ES prepara concurso com salário de até R$ 8 mil

Oportunidades serão para cargos de agente de polícia legislativa, consultor legislativo e analista legislativo; candidatos farão provas objetivas e discursivas

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo ( Ales ) deve lançar em breve o edital de abertura de concurso público com 35 vagas em cargos de níveis médio e superior. A remuneração chega a quase R$ 9 mil mensais. >

Prefeitura do ES abre processo seletivo com mais de 200 vagas

União lança edital de concurso para diplomatas com salário de até R$ 22 mil

Assembleia Legislativa do ES prepara concurso com salário de até R$ 8 mil

De acordo com o presidente da Casa, Marcelo Santos (União Brasil), termina na próxima quarta-feira (21) o prazo para que as empresas interessadas em organizar o certame enviem suas propostas. Na semana seguinte, deve ser publicado o edital com a escolha da banca. O documento de abertura, entretanto, pode sair nas semanas seguintes. >