Prefeituras do ES, CRM e SUS: mais de 33 mil vagas em concursos e seleções

Remuneração pode chegar a R$ 41 mil mensais. Tem oportunidades para médicos, professores, jornalista, agente administrativo, engenheiro, assistente administrativo, entre outros postos

No Espírito Santo, a Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos temporários, distribuídas por várias especialidades. A remuneração é de R$ 3.904, mais insalubridade, gratificação e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.400. O prazo termina no dia 29 de julho. >