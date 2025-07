Carreira pública

13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

Oportunidades estão em prefeituras, no Ifes e em conselhos regionais; há postos para profissionais de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 28 de julho de 2025 às 11:30

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. A remuneração pode chegar até R$ 12.900. >

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de médicos temporários, distribuídas por várias especialidades. A remuneração é de R$ 3.904, mais insalubridade, gratificação e auxílio-alimentação no valor de R$ 1.400. O prazo termina no dia 29 de julho. >

A Prefeitura de Vila Valério, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários de todos os níveis de escolaridade, com remuneração que varia de R$ 1.536 a R$ 4.500. O prazo de inscrição segue até 1º de agosto. >

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Castelo, município que fica no Sul do Espírito Santo, seguem até 25 de agosto. São 187 vagas e salário de R$ 11 mil mensais. >

>

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para a seleção de agente de combate às endemias. O candidato precisa ter apenas o ensino médio. A remuneração é de R$ 3.036, mais de auxílio-alimentação no valor de R$ 550. O prazo para se inscrever segue até as 18h do dia 31 de julho.>

As inscrições para os concursos públicos dos Conselhos Regionais de Educação Física e de Psicologia seguem até o dia 18 de agosto. Os salários chegam a R$ 5,4 mil. >

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM - ES) lançou edital de concurso, com o objetivo de preencher sete vagas e formar cadastro reserva de profissionais de nível médio ou superior. A remuneração dos novos servidores varia de R$ 2.383,62 a R$ 12.954,24. O prazo de inscrição segue até 25 de agosto.>

