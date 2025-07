Nível superior

Polícia Civil do ES define organizadora de concurso com 1.052 vagas

Oportunidades serão para o cargo de oficial investigador, que é uma unificação das funções de imvestigador, agente de polícia e escrivão; remuneração inicial é de R$ 8.171,62

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:30

Polícia Civil vai contar com novos profissionais em breve Crédito: Fernando Madeira

O concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A oferta será de 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia. O salário inicial é de R$ 8.171,62. >

O aviso de resultado de dispensa de licitação e o extrato do contrato foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23). O valor do contrato é de R$ 6,1 milhões, com validade de 24 meses. >

Com isso, o edital pode ser publicado a qualquer momento. O período de inscrição e a data das provas serão informados no documento. >

A carreira é a unificação das funções de investigador, agente de polícia e escrivão e foi criada em outubro de 2024, quando o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei complementar n° 1.093. >

O candidato precisa ter nível superior; registro no Conselho de Classe, quando for o caso; e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B.>

De acordo com a legislação que criou a carreira, o certame vai contar com as seguintes etapas: >

Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos

Exame de aptidão física

Exame de saúde

Exame psicotécnico

Investigação criminal e social

Curso de formação profissional. >

O último concurso da Polícia Civil foi realizado em 2022, destinado exclusivamente para o cargo de delegado de polícia. Na ocasião, foram oferecidas 40 vagas e a banca organizadora foi o Cebraspe. >

