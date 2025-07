Nível médio

Polícia Penal define organizadora do concurso público com 600 vagas

O próximo passo será a assinatura do contrato entre a banca e a Polícia Penal. O edital está previsto para sair ainda no segundo semestre de 2025

Publicado em 17 de julho de 2025 às 11:05

Centro Prisional Feminino de Cariacica/Presídio/Polícia Penal Crédito: Fernando Madeira

O concurso público para Policia Penal do Espírito Santo será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A oferta será de 600 vagas, com salário inicial de R$ 5.388. >

A confirmação foi publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas do Governo Federal na última quarta-feira (16). O próximo passo será a assinatura do contrato entre a banca e a Polícia Penal. O edital está previsto para sair ainda no segundo semestre de 2025.>

As contratações foram autorizadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) em julho de 2024. Com isso, foram iniciados os procedimentos administrativos para selecionar a banca organizadora do concurso e os demais critérios de seleção. >

Para participar do concurso, o candidato precisa ter o nível médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior.>

Em tramitação na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar 17/2025 altera o plano de carreira de policiais penais, excluindo requisito de altura mínima para ingresso na carreira. Atualmente, a exigência é de 1,65 metro para homens e 1,60 para mulheres. >

O último concurso da Polícia Penal foi realizado em 2023, com uma oferta de 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário, função que foi extinta em janeiro de 2024 com a criação da Polícia Penal. Ao todo, mais de 38 mil candidatos participaram do processo seletivo. Na época, o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). >

A seleção contou com prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, redação, Teste de Aptidão Física, exame de saúde, exame psicotécnico, investigação social e curso de formação. >

Entre as atribuições do cargo de policial penal estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas às pessoas privadas de liberdade.>

