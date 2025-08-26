Serviço público

13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Oportunidades estão em quatro prefeituras, duas secretarias estaduais, entre outros órgãos; postos são para trabalhar com contratos efetivos e temporários

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:54

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A remuneração pode chegar até R$ 37.765 para a carreira de promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado. A oferta é de cinco vagas e os interessados podem se inscrever de 1º de setembro a 10 de outubro.

A Faculdade de Música lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professores, com salário de até R$ 7,5 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever de 27 de agosto a 3 de setembro.

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Flexal, em Cariacica, abre um novo processo seletivo para selecionar articulador local, assistente social e psicólogo. A remuneração chega a R$ 3.300. O prazo segue até 27 de agosto.

O governo do Espírito Santo tem dois editais publicados para a contratação temporária de profissionais. Na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, os postos são para médico, assistente social e psicólogo. Os ganhos chegam a R$ 6.100, com inscrição até 2 de setembro. Seleção ainda na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, com uma vaga para área de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 5,5 mil e o prazo vai até 5 de setembro.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva, no Norte do Estado, divulgou a abertura de um novo processo seletivo. São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. os postos são para os cargos de ajudante, auxiliar administrativo (1), auxiliar de serviços gerais, calceteiro (1), encanador (1), engenheiro civil (1), fiscal, operador de estação de tratamento de água, operador de máquinas pesadas, pedreiro e técnico em contabilidade. A remuneração chega a R$ 2.818,96. Os interessados podem se inscrever de 2 e 5 de setembro.

