Home
>
Concursos
>
13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Oportunidades estão em quatro prefeituras, duas secretarias estaduais, entre outros órgãos; postos são para trabalhar com contratos efetivos e temporários

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09:54

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

Pelo menos 13 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

Recomendado para você

Oportunidades estão em quatro prefeituras, duas secretarias estaduais, entre outros órgãos; postos são para trabalhar com contratos efetivos e temporários

13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Inscrições poderão ser feitas de 1° de setembro a 10 de outubro de 2025; candidato precisa ser bacharel em Direito e  ter mínimo de três anos de atividade jurídica após a graduação

Ministério Público do ES abre concurso para promotor com salário de R$ 37 mil

Há oportunidades para guarda-vidas, professores, profissionais de tecnologia da informação, médicos, auxiliar administrativo, engenheiros, entre outros postos

Faculdade de Música, Seger e Piúma: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

A remuneração pode chegar até R$ 37.765 para a carreira de promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado. A oferta é de cinco vagas e os interessados podem se inscrever de 1º de setembro a 10 de outubro.

A Faculdade de Música lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professores, com salário de até R$ 7,5 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever de 27 de agosto a 3 de setembro.

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Flexal, em Cariacica, abre um novo processo seletivo para selecionar articulador local, assistente social e psicólogo. A remuneração chega a R$ 3.300. O prazo segue até 27 de agosto.

O governo do Espírito Santo tem dois editais publicados para a contratação temporária de profissionais. Na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, os postos são para médico, assistente social e psicólogo. Os ganhos chegam a R$ 6.100, com inscrição até 2 de setembro. Seleção ainda na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, com uma vaga para área de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 5,5 mil e o prazo vai até 5 de setembro.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva, no Norte do Estado, divulgou a abertura de um novo processo seletivo. São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. os postos são para os cargos de ajudante, auxiliar administrativo (1), auxiliar de serviços gerais, calceteiro (1), encanador (1), engenheiro civil (1), fiscal, operador de estação de tratamento de água, operador de máquinas pesadas, pedreiro e técnico em contabilidade. A remuneração chega a R$ 2.818,96. Os interessados podem se inscrever de 2 e 5 de setembro.

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Faculdade de Música, Seger e Piúma: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais