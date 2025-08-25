Ministério Público do ES abre concurso para promotor com salário de R$ 37 mil

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:41
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou nesta segunda-feira (25) o edital de abertura do concurso público para promotor de Justiça substituto. A oferta é de cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva.
O salário inicial da carreira é de R$ 37.765,55. Os novos membros recebem ainda auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-saúde.
Para participar, o candidato precisa ser bacharel em Direito, ter mínimo de três anos de atividade jurídica após a graduação, comprovar idoneidade moral e atender aos demais requisitos legais.
As inscrições poderão ser feitas de 1º de setembro a 10 de outubro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de R$ 300.
ETAPAS
O concurso para promotor contará com as seguintes etapas:
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 30 de novembro de 2025, em Vitória, podendo haver aplicação em cidades próximas.
Os candidatos terão que responder 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre:
O último concurso para promotor de Justiça substituto foi realizado em 2013. A instituição prepara um certame para servidores, que também será organizado pela FGV.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o