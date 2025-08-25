Home
>
Concursos
>
Ministério Público do ES abre concurso para promotor com salário de R$ 37 mil

Ministério Público do ES abre concurso para promotor com salário de R$ 37 mil

Inscrições poderão ser feitas de 1º de setembro a 10 de outubro de 2025; candidato precisa ser bacharel em Direito e  ter mínimo de três anos de atividade jurídica após a graduação

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:41

MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) divulgou nesta segunda-feira (25) o edital de abertura do concurso público para promotor de Justiça substituto. A oferta é de cinco vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Recomendado para você

Inscrições poderão ser feitas de 1° de setembro a 10 de outubro de 2025; candidato precisa ser bacharel em Direito e  ter mínimo de três anos de atividade jurídica após a graduação

Ministério Público do ES abre concurso para promotor com salário de R$ 37 mil

Há oportunidades para guarda-vidas, professores, profissionais de tecnologia da informação, médicos, auxiliar administrativo, engenheiros, entre outros postos

Faculdade de Música, Seger e Piúma: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Para ingressar na carreira, é necessário ser bacharel em Direito e comprovar o desempenho de atividade jurídica por três anos após a colação de grau.

Ministério Público do ES aprova edital de concurso para promotor

O salário inicial da carreira é de R$ 37.765,55. Os novos membros recebem ainda auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-saúde.

Para participar, o candidato precisa ser bacharel em Direito, ter mínimo de três anos de atividade jurídica após a graduação, comprovar idoneidade moral e atender aos demais requisitos legais.

As inscrições poderão ser feitas de 1º de setembro a 10 de outubro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de R$ 300.

ETAPAS

O concurso para promotor contará com as seguintes etapas:

  • Prova Objetiva Preambular (eliminatória e classificatória)
  • Provas Discursivas (eliminatórias e classificatórias)
  • Exame de Higidez Física e Mental e Avaliação Psicotécnica (eliminatórios)
  • Investigação Social e Inscrição Definitiva
  • Prova de Tribuna e Prova Oral (eliminatórias e classificatórias)
  • Avaliação de Títulos (classificatória)
  • Procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, quando aplicável.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 30 de novembro de 2025, em Vitória, podendo haver aplicação em cidades próximas.

Os candidatos terão que responder 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre:

  • Grupo 1: Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Administrativo e Direito Eleitoral
  • Grupo 2: Direito Civil, Empresarial, Processual Civil e Infância e Juventude
  • Grupo 3: Direito Penal e Processual Penal
  • Grupo 4: Tutela Coletiva, Teoria Geral do Ministério Público e Legislação Institucional

O último concurso para promotor de Justiça substituto foi realizado em 2013. A instituição prepara um certame para servidores, que também será organizado pela FGV.

Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

Faculdade de Música, Seger e Piúma: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Conheça o perfil da banca que vai organizar os concursos da Polícia Penal e do Iases

Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais