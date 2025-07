35 vagas

Conheça a banca que vai organizar o concurso da Assembleia do ES

Para consultor legislativo, haverá prova objetiva e duas questões discursivas. Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e análise de títulos

Publicado em 31 de julho de 2025 às 16:24

Assembleia Legislativa contará com novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros

O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). A banca será responsável por elaborar o edital e aplicar as provas do certame. A expectativa é de que as regras sejam publicadas nas próximas semanas. Já as provas devem ser aplicadas em outubro.>

A oferta será de 35 vagas, com salários que variam de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil. Serão 15 postos para consultor legislativo, cinco para analista legislativo e 15 para agente de polícia legislativa.>

Mas que banca é essa? Qual o perfil de provas e as particularidades da empresa?>

A organizadora está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é bastante conhecida por organizar concursos de pequeno porte municipais e regionais, principalmente nas áreas da Saúde e Educação. >

A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, observa que a banca tem como estilo questões de múltipla escolha e que costumam ser longas. >

“É comum que as provas tenham abordagem direta e foco em conhecimentos técnicos e práticos exigidos pelo cargo. Além disso, as questões focam bastante em ‘lei seca’ e fundamento legal, costumando cobrar o texto literal da lei e interpretações segundo autores renomados, com enunciados longos, exigindo leitura atenta”, comenta. >

Ela observa ainda que os exames costumam ser fáceis e com questões extensas, sendo que, às vezes, os candidatos enfrentam itens desafiadores, especialmente em legislação e temas específicos, exigindo atenção aos detalhes.>

“A disposição dos temas muitas vezes falta sequência lógica e clareza, o que prejudica a organização de pensamento do candidato”, afirma.>

O acervo de provas da banca não é tão longo, mas os candidatos podem aproveitar os exames disponíveis para treinar e entender a dinâmica da banca, conforme orienta Ivone. >

“É fundamental resolver muitas questões de provas anteriores para ter uma boa preparação. O candidato deve estudar a lei seca com profundidade, pois a banca valoriza o texto literal; treinar leitura atenta, uma vez que os enunciados longos exigem calma e atenção”, ressalta.>

Sobre o concurso

Para os cargos de consultor legislativo e analista legislativo, a exigência será o nível superior completo em várias áreas. Já para a carreira de agente de polícia legislativa (15) será exigido ensino fundamental completo. >

Além da remuneração, os servidores vão receber auxílio-creche, auxílio-saúde, auxílio-alimentação, além do adicional de tempo de serviço e de assiduidade.>

O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas. Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e análise de títulos, ambas de caráter classificatório. >

Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.>

As provas estão previstas para serem aplicadas em outubro, na Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Ales, os testes vão ocorrer no mesmo dia para todos os cargos. O objetivo é evitar que candidatos de outras cidades precisem se deslocar até o local de aplicação em datas diferentes. >

Os exames objetivos para os consultores e analistas serão realizados pela manhã. Já no período da tarde, será aplicado o teste discursivo para consultor e exame objetivo para o cargo de agente de polícia legislativa.>

