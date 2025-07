35 vagas

Assembleia do ES define como serão as provas e os cargos para concurso

Candidatos aos cargos de consultor e analista legislativo devem ter nível superior de ensino, enquanto os de agente de polícia legislativo o nível fundamental

Publicado em 11 de julho de 2025 às 14:04

Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) divulgou nesta sexta-feira (11) os critérios que serão exigidos dos candidatos no concurso público, além de novidades de como serão aplicadas as provas. A oferta será de 35 vagas, com salários que variam de R$ 3,1 mil a R$ 9,3 mil. >

Para os cargos de consultor legislativo (15 postos) e analista legislativo (5), a exigência será nível superior completo em várias áreas. Já para a carreira de agente de polícia legislativa (15) será exigido ensino fundamental completo. >

Além da remuneração, os servidores vão receber auxílio-creche, auxílio-saúde, auxílio-alimentação, além do adicional de tempo de serviço e de assiduidade.>

O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). O contrato entre a banca e a Casa foi assinado na última sexta-feira (4) e publicado na íntegra no Portal Nacional de Contratações Públicas.>

>

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (União), ressalta que cada etapa está sendo conduzida com o máximo de responsabilidade e total transparência, desde a contratação da banca até a elaboração do edital.>

“Estamos seguindo todos os trâmites com rigor técnico e absoluto respeito à legislação, porque entendemos que a credibilidade de um concurso público começa na forma como ele é construído. Nosso objetivo é fortalecer o Legislativo com profissionais qualificados e comprometidos, contribuindo para uma Casa mais moderna, acessível e preparada para enfrentar os desafios do nosso tempo”, afirma Marcelo Santos.>

O cronograma definitivo do concurso será discutido em reunião entre a Assembleia Legislativa e a IBGP. A previsão é de que isso ocorra na próxima semana.>

CARGOS E SALÁRIOS>

Consultor legislativo

Remuneração: R$ 9.630,43

R$ 9.630,43 Vagas: 15, distribuídas pelas seguintes áreas:

15, distribuídas pelas seguintes áreas: Finanças Públicas (2)

Controle Interno (2)

Processo Legislativo (2)

Medicina Veterinária (1)

Agricultura (1)

Mobilidade Urbana (1)

Saúde Pública (1)

Infraestrutura e Logística (1)

Educação (1)

Ciência e Tecnologia (1)

Meio Ambiente (1)

Segurança Pública (1) >

Analista legislativo

Remuneração: R$ 4.621,48

R$ 4.621,48 Vagas: 5, distribuídas pelas seguintes áreas:

5, distribuídas pelas seguintes áreas: Folha de Pagamento (4)

Secretaria Legislativa/Administrativa (1) >

Agente de polícia legislativa

Remuneração: R$ 3.142,65

R$ 3.142,65 Vagas: 15 >

BENEFÍCIOS

Auxílio-alimentação: R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão

R$ 1.949,45, em dinheiro ou cartão Auxílio-saúde: R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade

R$ 312,12 a R$ 1.864,95, varia conforme a idade Auxílio-creche: R$ 500, por filho até 6 anos

R$ 500, por filho até 6 anos Adicional de tempo de serviço: 5% sobre salário a cada 5 anos

5% sobre salário a cada 5 anos Adicional de assiduidade: 2% sobre salário a cada 10 anos >

ETAPAS O certame para consultor legislativo contará com prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, e com duas questões discursivas. Já os candidatos a analista legislativo farão prova objetiva e terão análise de títulos, ambas de caráter classificatório. Os inscritos para os postos de agente de polícia legislativa serão submetidos a prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica, sindicância da vida pregressa, exame toxicológico, avaliação prática de direção veicular e curso de formação.

COMO SERÃO AS PROVAS As provas estão previstas para serem aplicadas em outubro, na Grande Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Ales, os testes vão ocorrer no mesmo dia para todos os cargos. O objetivo é evitar que candidatos de outras cidades precisem se deslocar até o local de aplicação em datas diferentes. Os exames objetivos para os consultores e analistas serão realizados pela manhã. Já no período da tarde, será aplicado o teste discursivo para consultor e exame objetivo para o cargo de agente de polícia legislativa.

