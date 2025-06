35 vagas

Assembleia Legislativa do ES define banca responsável pelo concurso

Oportunidades serão para carreiras de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 9.360,43; provas estão previstas para serem aplicadas em outubro

O concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo será organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). A assinatura do contrato está prevista para ocorrer no dia 3 de julho. Com isso, o edital deve ser publicado nas próximas semanas. >