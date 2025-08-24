Carreira pública

Faculdade de Música, Seger e Piúma: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

Há oportunidades para guarda-vidas, professores, profissionais de tecnologia da informação, médicos, auxiliar administrativo, engenheiros, entre outros postos

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 16:35

Pelo menos 196 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 16 mil vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$36 mil mensais.

Os postos são para funções efetivas e temporárias para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

No Espírito Santo, a Faculdade de Música lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professores, com salário de até R$ 7,5 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever de 27 de agosto a 3 de setembro.

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) seleciona professores Crédito: Facebook Fames

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Flexal, em Cariacica, abre um novo processo seletivo para selecionar articulador local, assistente social e psicólogo. A remuneração chega a R$ 3.300. O prazo segue até 27 de agosto.

O governo do Espírito Santo tem dois editais publicados para a contratação temporária de profissionais. Na Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, os postos são para médico, assistente social e psicólogo. Os ganhos chegam a R$ 6.100. Tem seleção ainda na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, com uma vaga para área de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 5,5 mil e o prazopara se inscrever vai até 5 de setembro.

A Prefeitura de Anchieta vai selecionar técnico em agrimensura, com salário de R$ 2.678. As inscrições podem ser feitas até 26 de agosto. Já em Piúma, o processo seletivo tem como objetivo contratar guarda-vidas. Os interessados podem se inscrever até 31 de agosto.

