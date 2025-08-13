1.052 vagas

Conheça o perfil da banca que vai organizar o concurso da Polícia Civil do ES

Oportunidades são para o cargo de oficial investigador de polícia (OIP), com salário inicial de R$ 8.171,62. Contrato entre a empresa e a corporação já foi assinado

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:17

Concurso terá provas objetivas Crédito: Freepik

O concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O contrato entre a banca e a corporação já foi assinado e o edital deve ser publicado a qualquer momento.

A oferta será de 1.052 vagas para o cargo de oficial investigador de polícia (OIP), com salário inicial de R$ 8.171,62.

Na elaboração das questões, a empresa tem um perfil bastante objetivo, porém isso não significa que seja simples, como observa a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner. Segundo ela, é comum que a banca apresente enunciados diretos, mas com alternativas muito próximas, exigindo atenção máxima aos detalhes.

“É frequente também a cobrança de literalidade da lei, especialmente nos conteúdos jurídicos, alternando com questões que exigem interpretação de casos práticos. Isso exige do candidato não apenas decorar o texto legal, mas saber aplicá-lo em situações concretas”, comenta.

Outra característica apontada pela diretora é a distribuição equilibrada de disciplinas na prova. Ela observa ainda que não é raro que cada matéria tenha peso similar, o que significa que “abandonar” um conteúdo pode custar caro na nota final.

“O instituto costuma trabalhar com número elevado de questões, o que impõe uma prova extensa e desgastante, testando não só o conhecimento, mas também o controle do tempo e a resistência mental do candidato”, destaca.

Ivone salienta que para a Polícia Civil, certamente o exame terá grande ênfase em legislação específica, Direito Penal, Direito Processual Penal e Constituição Federal, sem deixar de lado Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico.

“O Ibade é uma banca de enunciados objetivos que, olhando rápido, parece tranquilo. Mas não podemos nos enganar: as alternativas são muito parecidas, e o candidato que não estiver bem preparado cai fácil em pegadinhas. Essa banca gosta de misturar a lei seca com casos práticos — principalmente nas matérias jurídicas”, ressalta.

A diretora alerta que não existe “matéria menos importante” para o Ibade. Eles costumam dar peso equilibrado para todas, então deixar uma de lado é um tiro no pé.

“O Ibade valoriza o candidato que alia conhecimento técnico sólido a uma boa estratégia de prova. A banca tem um acervo razoável de provas anteriores, possibilitando um bom treino para os candidatos, para que possam comandar a cabeça do examinador.”

SOBRE O CONCURSO

A carreira de oficial investigador de polícia é uma unificação das funções de investigador, agente de polícia e escrivão. O cargo foi criado em outubro de 2024, quando o governador Renato Casagrande (PSB) sancionou a lei complementar nº 1.093.

O candidato precisa ter o nível superior, registro de classe e carteira de habilitação na categoria B ou superior.

De acordo com a corporação, o certame vai contar com as seguintes etapas:

Provas objetivas e discursivas

Exame de aptidão física

Exames psicológicos

Investigação social

Curso de formação profissional

O último concurso foi realizado em 2022 para o cargo de delegado e organizado pelo Cebraspe.

A carga horária é de 40 horas semanais e os servidores atuam em regime diário ou de plantão, podendo ser convocados em situações excepcionais, como calamidades públicas. De acordo com a Polícia Civil, o cargo de oficial investigador tem como atribuições a realização de diligências investigativas, cumprimento de mandados judiciais e participação em operações de inteligência. A progressão na carreira será baseada no desempenho e no tempo de serviço, promovendo a valorização profissional.

