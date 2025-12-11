Home
IBGE prorroga inscrições para processo seletivo com 9.580 vagas temporárias

Para o Espírito Santo, são 321 vagas; oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de nível médio

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 14:14

Trabalho do IBGE
Trabalho do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou a´te o dia 17 de dezembro as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 9.580 profissionais temporários em todo o país. A oportunidade será destinada para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Os salários dos aprovados serão de R$ 2.676,24 e R$ 3.379, respectivamente.

Os selecionados recebem ainda benefícios como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175, auxílio pré-escolar e vale-transporte. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio. O supervisor também precisa ter carteira de habilitação, no mínimo na categoria B.

Do total de oportunidades, 321 são destinadas ao Espírito Santo, distribuídas da seguinte maneira:

  • Agente de pesquisas e mapeamento: 284
  • Supervisor de coleta e qualidade: 37

A previsão de contratação será de um ano, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a três anos, conforme indicado na Lei nº 8.745/1993.

Vagas

São 9.590 vagas, sendo 8.840 postos para agente de pesquisas e mapeamento e 1.100 para supervisor de coleta e qualidade.

Vagas para o Espírito Santo

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 17 de dezembro, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Ao se inscrever, o candidato deve informar sua opção de polo, se houver, e município que deseja concorrer à vaga.

Quanto custa a inscrição?

A taxa de participação é de R$ 38,50 para ambos os cargos.

Etapas

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O exame será aplicado no dia 22 de fevereiro de 2026, em dois horários:.

  • Agente: das 8h às 11h; e
  • Supervisor: das 14h às 17h.

O que cai na prova do IBGE?

As provas serão do modelo múltipla escolha, contendo cinco alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta cadas.

  • Para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, haverá questões de:
  • Língua Portuguesa
  • Geografia
  • Raciocínio Lógico-Matemático
  • Noções de Informática 
  • Ética no Serviço Público.

  • Já para supervisores, a prova contará com questões de:
  • Língua Portuguesa
  • Raciocínio Lógico-Matemático
  • Ética no Serviço Público
  • Noções de Informática
  • Noções de Administração e Situações Gerenciais
  • Geografia.

A prova terá 60 pontos no total, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver (cumulativamente):

  • mínimo de 18 pontos no total da prova objetiva (30%); e
  • mínimo de um ponto em cada disciplina.
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

