Home
>
Concursos
>
Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:45

Centro de Operações Espaciais Principal (Cope-P) da Telebras
Centro de Operações Espaciais Principal (Cope-P) da Telebras Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) publicou o edital de abertura do novo concurso público para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações em diversas áreas de atuação. São 930 vagas, das quais 15 para preenchimento imediato e 915 cadastro de reserva.

Recomendado para você

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para os cargos de cuidador de estudantes com deficiência, auxiliar de creche e professor; inscrições podem ser feitas até 15 de dezembro

Prefeitura da Serra contrata profissionais temporários na área da Educação

São 176 vagas, distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior; candidatos poderão se inscrever no período de 11 a 15 de dezembro

Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 14 mil

Para participar do certame, é necessário ter formação de nível superior. A carreira tem remuneração inicial de R$ 11.680,78, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições serão recebidas das 10 horas do dia 11 de dezembro até as 18 horas de 2 de janeiro, no site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo.  A taxa de participação é de R$ 130.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para ocorrer no dia 8 de fevereiro, no período da tarde, com duração de 4h30. O exame contará com 120 questões objetivas.

A lotação das vagas será em Brasília e Rio de Janeiro. Entretanto, os servidores podem ser transferidos para outras localidades, de acordo com a necessidade do órgão. As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Confira os cargos

  • Advogado (lotação em Brasília)
  • Analista de Tecnologia da Informação (Brasília e Rio de Janeiro)
  • Administrativo (Brasília)
  • Auditoria (Brasília)
  • Comercial (Brasília)
  • Estatística (Brasília)
  • Finanças (Brasília)
  • Marketing (Brasília)
  • Psicologia (Brasília)
  • Contador (Brasília)
  • Engenheiro Aeroespacial (Brasília)
  • Engenheiro Civil (Brasília)
  • Engenheiro de Redes (Brasília e Rio de Janeiro)
  • Engenheiro Eletricista (Brasília)
  • Engenheiro de Telecomunicações (Brasília e Rio de Janeiro)
Serve para simular questões, resumir artigos, fazer correção e muito mais

LEIA MAIS SOBRE CONCURSO

24 concursos e seleções no ES têm 2.800 vagas com salários de até R$ 16 mil

Sejus, Ifes e Vitória: mais de 27 mil vagas abertas em concursos e seleções

Governo do ES publica edital do concurso do Hospital Dório Silva com 932 vagas

Ifes publica edital de concurso com salário de quase R$ 6 mil

Procon do ES prepara concurso com vagas para quem tem nível superior

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais