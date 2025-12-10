Provas em fevereiro

Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Oportunidades são para cargos de nível superior; carga horária será de 40 horas, com as contratações sendo feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:45

Centro de Operações Espaciais Principal (Cope-P) da Telebras Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) publicou o edital de abertura do novo concurso público para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações em diversas áreas de atuação. São 930 vagas, das quais 15 para preenchimento imediato e 915 cadastro de reserva.

Para participar do certame, é necessário ter formação de nível superior. A carreira tem remuneração inicial de R$ 11.680,78, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições serão recebidas das 10 horas do dia 11 de dezembro até as 18 horas de 2 de janeiro, no site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 130.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para ocorrer no dia 8 de fevereiro, no período da tarde, com duração de 4h30. O exame contará com 120 questões objetivas.

A lotação das vagas será em Brasília e Rio de Janeiro. Entretanto, os servidores podem ser transferidos para outras localidades, de acordo com a necessidade do órgão. As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Confira os cargos

Advogado (lotação em Brasília)

Analista de Tecnologia da Informação (Brasília e Rio de Janeiro)

Administrativo (Brasília)

Auditoria (Brasília)

Comercial (Brasília)

Estatística (Brasília)

Finanças (Brasília)

Marketing (Brasília)

Psicologia (Brasília)

Contador (Brasília)

Engenheiro Aeroespacial (Brasília)

Engenheiro Civil (Brasília)

Engenheiro de Redes (Brasília e Rio de Janeiro)

Engenheiro Eletricista (Brasília)

Engenheiro de Telecomunicações (Brasília e Rio de Janeiro)

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta