Telebras publica edital de concurso com 930 vagas e salário de R$ 11 mil

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:45
A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) publicou o edital de abertura do novo concurso público para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações em diversas áreas de atuação. São 930 vagas, das quais 15 para preenchimento imediato e 915 cadastro de reserva.
Para participar do certame, é necessário ter formação de nível superior. A carreira tem remuneração inicial de R$ 11.680,78, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.
As inscrições serão recebidas das 10 horas do dia 11 de dezembro até as 18 horas de 2 de janeiro, no site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo. A taxa de participação é de R$ 130.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para ocorrer no dia 8 de fevereiro, no período da tarde, com duração de 4h30. O exame contará com 120 questões objetivas.
A lotação das vagas será em Brasília e Rio de Janeiro. Entretanto, os servidores podem ser transferidos para outras localidades, de acordo com a necessidade do órgão. As contratações serão feitas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
