Temporários

Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 14 mil

São 176 vagas, distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior; candidatos poderão se inscrever no período de 11 a 15 de dezembro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:01

Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre 19 vagas na área da educação. Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região centro-serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 176 profissionais temporários de vários níveis de escolaridade., com inscrições gratuitas e formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 1.555,03 a R$ 14.220,28 para cargos com salário mensal e de R$ 21,85 a R$ 24,83 hora/aula, com carga horária de 15 a 40 horas semanais.

Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental, médio ou superior, conforme o cargo e atender aos requisitos estabelecidos no edital, como registro em conselho de classe e carteira de habilitação.

Os interessados poderão se inscrever de 11 a 15 de dezembro, no site da prefeitura. Cada candidatos poderá fazer duas inscrições por CPF, em funções distintas.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, com pontuação para escolaridde, cursos de formação e experiência profissional.

O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

Confira as vagas

Calceteiro

Coveiro

Operador de máquinas agrícolas

Operador de máquinas pesadas

Pedreiro

Motorista - ônibus / ambulância

Motorista

Motorista ESF

Motorista - transporte de ônibus escolar (2)

Auxiliar de enfermagem ESF

Auxiliar de saúde bucal

Auxiliar de saúde bucal ESF

Eletricista

Mecânico

Agente administrativo (1)

Almoxarife

Agente de arrecadação e tributação

Agente de apoio educacional (84)

Auxiliar de sala (26)

Cuidador de abrigo institucional (1)

Fiscal de meio ambiente

Fiscal de obras e postura

Fiscal Sanitário;

Monitor de informática

Instrutor de artesanato - Programa Oficina de Artesanato em Mármore e Granito (1)

Instrutor de artesanato (1)

Instrutor de criatividade e expressão

Instrutor de dança (1)

Instrutor de fotografia

Instrutor de karatê (1)

Instrutor de música e canto (1)

Instrutor de pintura em geral (1)

Instrutor de teatro (1)

Instrutor de violão (1)

Instrutor de informática (1)

Técnico de enfermagem

Técnico de enfermagem/imunização

Técnico em edificações

Técnico em georreferenciamento

Técnico em informática

Técnico ambiental

Técnico em segurança do trabalho

Administrador

Administrador de rede

Analista de meio ambiente

Analista de recursos humanos

Arquiteto;

Assistente social (1)

Bibliotecário

Biólogo

Educador social (1)

Enfermeiro

Enfermeiro/imunização

Enfermeiro ESF (1)

Engenheiro agrônomo

Engenheiro civil

Engenheiro ambiental

Engenheiro agrimensor

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico do trabalho

Médico clínico geral

Médico ESF;

Médico especialista ginecologista

Médico especialista pediatra

Médico veterinário

Nutricionista

Odontólogo ESF

Odontólogo

Orientador social (1)

Procurador

Pedagogo (4)

Professor PB Educação Física (1)

Professor PA ou PB para atendimento educacional especializado para a área de deficiência auditiva

Professor PA ou PB - Libras Surdo (Instrutor de Libras)

Professor PB Letras / Inglês

Professor PB Educação Física

Professor PB Arte (2)

Professor PA (42)

Professor PA ou PB Especializado com atuação na educação especial em Libras

Professor PA ou PB Atendimento Educacional Especializado para a área de deficiência intelectual e transtornos do espectro autista (TEA)

Professor PA ou PB intérprete e tradutor de Libras

Professor PA ou PB especializado para área de Deficiência Visual

Psicólogo

Psicólogo ESF

Psicopedagogo

Terapeuta Ocupacional

