Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 14 mil

São 176 vagas, distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior; candidatos poderão se inscrever no período de 11 a 15 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:01

Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre 19 vagas na área da educação.
Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre 19 vagas na área da educação. Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região centro-serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 176 profissionais temporários de vários níveis de escolaridade., com inscrições gratuitas e formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 1.555,03 a R$ 14.220,28 para cargos com salário mensal e de R$ 21,85 a R$ 24,83 hora/aula, com carga horária de 15 a 40 horas semanais.

Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental, médio ou superior,  conforme o cargo e atender aos requisitos estabelecidos no edital, como registro em conselho de classe e carteira de habilitação.

Os interessados poderão se inscrever de 11 a 15 de dezembro, no site da prefeitura. Cada candidatos poderá fazer duas inscrições por CPF, em funções distintas.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, com pontuação para escolaridde, cursos de formação e experiência profissional. 

O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.

Confira as vagas

  • Calceteiro
  • Coveiro
  • Operador de máquinas agrícolas
  • Operador de máquinas pesadas
  • Pedreiro
  • Motorista - ônibus / ambulância
  • Motorista
  • Motorista ESF
  • Motorista - transporte de ônibus escolar (2)
  • Auxiliar de enfermagem ESF
  • Auxiliar de saúde bucal
  • Auxiliar de saúde bucal ESF
  • Eletricista
  • Mecânico
  • Agente administrativo (1)
  • Almoxarife
  • Agente de arrecadação e tributação
  • Agente de apoio educacional (84)
  • Auxiliar de sala (26)
  • Cuidador de abrigo institucional (1)
  • Fiscal de meio ambiente
  • Fiscal de obras e postura
  • Fiscal Sanitário;
  • Monitor de informática
  • Instrutor de artesanato - Programa Oficina de Artesanato em Mármore e Granito (1)
  • Instrutor de artesanato (1)
  • Instrutor de criatividade e expressão
  • Instrutor de dança (1)
  • Instrutor de fotografia
  • Instrutor de karatê (1)
  • Instrutor de música e canto (1)
  • Instrutor de pintura em geral (1)
  • Instrutor de teatro (1)
  • Instrutor de violão (1)
  • Instrutor de informática (1)
  • Técnico de enfermagem
  • Técnico de enfermagem/imunização
  • Técnico em edificações
  • Técnico em georreferenciamento
  • Técnico em informática
  • Técnico ambiental
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Administrador
  • Administrador de rede
  • Analista de meio ambiente
  • Analista de recursos humanos
  • Arquiteto;
  • Assistente social (1)
  • Bibliotecário
  • Biólogo
  • Educador social (1)
  • Enfermeiro
  • Enfermeiro/imunização
  • Enfermeiro ESF (1)
  • Engenheiro agrônomo
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro ambiental
  • Engenheiro agrimensor
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Médico do trabalho
  • Médico clínico geral
  • Médico ESF;
  • Médico especialista ginecologista
  • Médico especialista pediatra
  • Médico veterinário
  • Nutricionista
  • Odontólogo ESF
  • Odontólogo
  • Orientador social (1)
  • Procurador
  • Pedagogo (4)
  • Professor PB Educação Física (1)
  • Professor PA ou PB para atendimento educacional especializado para a área de deficiência auditiva
  • Professor PA ou PB - Libras Surdo (Instrutor de Libras)
  • Professor PB Letras / Inglês
  • Professor PB Educação Física
  • Professor PB Arte (2)
  • Professor PA (42)
  • Professor PA ou PB Especializado com atuação na educação especial em Libras
  • Professor PA ou PB Atendimento Educacional Especializado para a área de deficiência intelectual e transtornos do espectro autista (TEA)
  • Professor PA ou PB intérprete e tradutor de Libras
  • Professor PA ou PB especializado para área de Deficiência Visual
  • Psicólogo
  • Psicólogo ESF
  • Psicopedagogo
  • Terapeuta Ocupacional
