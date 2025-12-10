Prefeitura do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 14 mil

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:01
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, município que fica na região centro-serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 176 profissionais temporários de vários níveis de escolaridade., com inscrições gratuitas e formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 1.555,03 a R$ 14.220,28 para cargos com salário mensal e de R$ 21,85 a R$ 24,83 hora/aula, com carga horária de 15 a 40 horas semanais.
Para participar, os candidatos devem ter ensino fundamental, médio ou superior, conforme o cargo e atender aos requisitos estabelecidos no edital, como registro em conselho de classe e carteira de habilitação.
Os interessados poderão se inscrever de 11 a 15 de dezembro, no site da prefeitura. Cada candidatos poderá fazer duas inscrições por CPF, em funções distintas.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, com pontuação para escolaridde, cursos de formação e experiência profissional.
O processo seletivo terá validade de um ano a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.
