Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:16
A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 86 professores temporários. A jornada de trabalho varia de 25 a 44 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.125,37 a R$ 6.988,78.
Para participar da seleção, é necessário ter nível superior.
Os interessados podem se inscrever no período de 27 de novembro a 19 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de inscrição é de R$ 60.
Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadUnico. A solicitação deve ser feita nos dias 27 e 28 de novembro.
A seleção contará com prova objetiva, agendada para ser aplicada no dia 1º de março de 2026.
O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, conforme necessidade do município.
