Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

Oportunidades são para trabalhar na educação básica das escolas do município; inscrições podem ser feitas de 27 de novembbro a 19 de dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:16

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 86 professores temporários. A jornada de trabalho varia de 25 a 44 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.125,37 a R$ 6.988,78.

Para participar da seleção, é necessário ter nível superior.

Os interessados podem se inscrever no período de 27 de novembro a 19 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).  A taxa de inscrição é de R$ 60.

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadUnico. A solicitação deve ser feita nos dias 27 e 28 de novembro.

A seleção contará com prova objetiva, agendada para ser aplicada no dia 1º de março de 2026.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, conforme necessidade do município. 

Confira as vagas

  • Professor de Educação Básica (PEB I) - Educação Infantil (40 vagas)
  • Professor de Educação Básica (PEB II) - Ensino Fundamental (30 vagas)
  • Professor de Educação Básica (PEB III) - Ciências (5 vagas)
  • Professor de Educação Básica (PEB III) - Música (1 vaga)
  • Professor de Educação Básica (PEB III) - Educação Física (5 vagas)
  • Professor de Educação Básica (PEB III) - Informática (5 vagas)
Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

