Prefeitura de Aracruz abre seleção para professores e pedagogos

Interessados podem se inscrever de 26 de novembro a 9 de dezembro, no site do Idcap; candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:40

Selecionados vão dar aula nas escolas do município Crédito: Freepik

A Prefeitura de Aracruz, município que fica no litoral Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores e pedagogos temporários. A oferta é de 219 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 3.046 a R$ 3.348, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter licenciatura plena na área do cargo, com habilitação específica.

A vaga para educação indígena e educação especial exige comprovação de formação complementar adequada (pós-graduações/cursos específicos; para línguas indígenas, reconhecimento da comunidade e do cacique).

Já para os pedagogos, é necessário ter experiência mínima de 2 anos em docência; em alguns casos, especialização (Gestão Escolar, Supervisão ou equivalente).

As inscrições podem ser feitas de 26 de novembro a 9 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 60 para todos os postos.

Podem pedir isenção do valor os candidatos Inscritos no CadÚnico (baixa renda), doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. A solicitação deve ser feita nos dias 26 e 27 de novembro.

A seleção será em etapa única, por análise de títulos e experiência. Os contratos terão validade de 36 meses.

Confira as vagas

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Iniciais (50 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa (3 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Matemática (10 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Inglesa (6 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - História (4 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Geografia (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Ciências (8 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Física (5 vagas)

Professor de Educação Básica - Arte (3 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Infantil (30 vagas)

Pedagogo (22 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Especial - DI (3 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Especial - DA

Professor de Educação Básica - Educação Especial - DV (3 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Infantil - Assentamento (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Infantil - Educação Indígena (15 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Iniciais - Educação Indígena (18 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa - Educação Indígena (9 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Matemática - Educação Indígena (3 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Inglesa - Educação Indígena (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - História - Educação Indígena (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Geografia - Educação Indígena (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Ciências - Educação Indígena (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Física - Educação Indígena (5 vagas)

Professor de Educação Básica - Arte - Educação Indígena (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Especial - DI - Educação Indígena (2 vagas)

Professor de Educação Básica - Educação Especial - DA - Educação Indígena

Professor de Educação Básica - Educação Especial - DV - Educação Indígena

Professor de Educação Básica - Língua Indígena Tupi - Educação Indígena (1 vaga)

Professor de Educação Básica - Língua Indígena Guarani - Educação Indígena (1 vaga)

Pedagogo Indígena (4 vagas)

