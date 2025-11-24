Prefeitura de Aracruz abre seleção para professores e pedagogos

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 14:40
A Prefeitura de Aracruz, município que fica no litoral Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de professores e pedagogos temporários. A oferta é de 219 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 3.046 a R$ 3.348, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter licenciatura plena na área do cargo, com habilitação específica.
A vaga para educação indígena e educação especial exige comprovação de formação complementar adequada (pós-graduações/cursos específicos; para línguas indígenas, reconhecimento da comunidade e do cacique).
Já para os pedagogos, é necessário ter experiência mínima de 2 anos em docência; em alguns casos, especialização (Gestão Escolar, Supervisão ou equivalente).
As inscrições podem ser feitas de 26 de novembro a 9 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 60 para todos os postos.
Podem pedir isenção do valor os candidatos Inscritos no CadÚnico (baixa renda), doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. A solicitação deve ser feita nos dias 26 e 27 de novembro.
A seleção será em etapa única, por análise de títulos e experiência. Os contratos terão validade de 36 meses.
