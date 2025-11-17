Governo do ES lança concurso público para o Dório Silva com mais de 900 vagas

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:16
A Fundação Inova Capixaba vai abrir concurso público com 932 vagas para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. As oportunidades serão destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo.
O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (17) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); pelo secretário de Saúde, Tyago Hoffmann; e pelo diretor-presidente da fundação, Rafael Amorim.
O edital será publicado nesta terça-feira (18). O documento trará informações como detalhamento das vagas e prazos de inscrição.
O certame será executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), mesmo organizador dos concursos da Polícia Penal e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
Os postos serão distribuídos por cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo:
A prova objetiva está prevista para 25 de janeiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.
A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do HDDS, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.
