Todos os níveis

Governo do ES lança concurso público para o Dório Silva com mais de 900 vagas

Salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo. Edital será pulicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (18)

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:16

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

A Fundação Inova Capixaba vai abrir concurso público com 932 vagas para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. As oportunidades serão destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo.

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (17) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); pelo secretário de Saúde, Tyago Hoffmann; e pelo diretor-presidente da fundação, Rafael Amorim.

O edital será publicado nesta terça-feira (18). O documento trará informações como detalhamento das vagas e prazos de inscrição.

O certame será executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), mesmo organizador dos concursos da Polícia Penal e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Os postos serão distribuídos por cargos de todos os níveis de escolaridade, sendo:

Nível fundamental: 68 vagas

Nível médio: 59 vagas

Nível técnica: 495 vagas

Nível superior: 310 vagas.

A prova objetiva está prevista para 25 de janeiro de 2026, e o resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.

A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do HDDS, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta