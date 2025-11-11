Temporários

Secretaria de Educação do ES abre processo seletivo para cuidador

Remuenração varia de R$ 1.722 a R$ 2.296, de acordo com a carga horária; interessados poderão se inscrever no periódo de 17 a 24 de novembro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 15:14

Sede da Secretaria de Estado da Educação - Sedu Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para o cargo de cuidador. Os candidatos precisam ter o ensino médio.

A remuneração varia de R$ 1.722,63, para carga horária de 30 horas semanais, além de auxílio-alimentação de R$ 600. Para jornada de trabalho de 40 horas, os ganhos são de R$ 2.296,84 e R$ 800 de vale-alimentação.

Os selecionados vão atuar em escolas com oferta de educação em tempo parcial, integral ou intermediário em todo o Estado. Há ainda chances na Escola Estadual Quilombola, em Itapemirim; e Escola Aldeia Caieiras Velha, em Aracruz.

Os interessados poderão se inscrever exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, das 10 horas do dia 17 de novembro de 2025 até as 17 horas do dia 24 de novembro de 2025.

O processo seletivo dos cuidadores temporários será por meio de avaliação de títulos. De acordo com o edital, a seleção contará com inscrição, comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais e formalização do contrato.

