21 concursos e seleções no ES somam 2.132 vagas e salário de até R$ 11 mil

Postos são para cargos de médico do trabalho, consultor legislativo, técnico-administrativo, agente socioeducativo, oficial investigador de polícia, entre outros cargos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:00

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 21 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 2.132 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

A Caixa Econômica Federal lançou edital de abertura de concurso com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto o Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho. Neste caso, a remuneração chega a R$ 11.186. As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro.

Três concursos no Espírito Santo estão em fase final de inscrições. O prazo para garantir a participação no certame da Assembleia Legislativa do Espírito Santo termina no dia 13 de novembro. São 35 vagas, sendo 15 para consultor e cinco para analista, que têm como requisito o nível superior, além de 15 postos para agente de polícia legislativa (nível fundamental). Os ganhos chegam a R$ 9,3 mil.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) recebe as inscrições dos candidatos até o dia 14 de novembro. A oferta é de 1.008 vagas, das quais 842 para agente socioeducativo e 166 para técnico superior, com salários que variam de R$ 5,5 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Já as inscrições para o concurso com 1.052 vagas da Polícia Civil terminam no dia 16 de novembro. Os postos são para o cargo de oficial investigador, que requer o nível superior. O salário inicial da carreira é R$ 8,5 mil.

O Instituto Federal do Espírito Santo está com inscrições abertas para o certame que visa preencher 11 vagas para o cargo de técnico-administrativo, voltadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial pode chegar a quase R$ 6 mil, somando o auxílio-alimentação de R$ 1.000. Os interessados têm até o dia 15 de dezembro para garantir a participação.

A Marinha do Brasil lançou diversos editais para a contratação de oficiais temporários de nível superior em todo o país. O salário chega a R$ 9 mil. Para participar, é necessário ter idade entre 18 e 41 anos (completados até a data da incorporação. O atendimento ocorre até 8 de janeiro.

