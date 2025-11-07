Nível superior

Caixa publica edital de concurso com 184 vagas e salário de até R$ 14,9 mil

Inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio; provas objetiva e discurisva estão previstas para serem aplicadas no dia 1º de fevereiro

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:16

Caixa - Caixa Econômica Federal Crédito: Carlos Alberto Silva

A Caixa Econômica Federal publicou nesta sexta-feira (7) o edital de abertura do concurso público com 184 vagas imediatas para cargos de nível superior. Os salários podem chegar a R$ 14,9 mil.

As oportunidades estão distribuídas por todos os Estados, exceto o Mato Grosso. Para o Espírito Santo, há uma vaga para a carreira de médico do trabalho.

Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. A previsão é de que as nomeações ocorram ainda no primeiro semestre de 2026, já que os resultados finais estão previstos para maio.

As inscrições podem ser feitas até 8 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame.

Vagas

Arquiteto (36)

Engenheiro Civil (103)

Engenheiro de Segurança (3)

Engenheiro Elétrico (13)

Engenheiro Mecânico (5)

Médico do Trabalho (24)

O certame prevê ainda cadastro de reserva com 552 oportunidades. Os aprovados podem ser convocados pelo banco durante a validade do certame.

Requisitos

Os candidatos devem ter nível superior na respectiva área de atuação. Em alguns casos, pode haver exigência de registro no conselho profissional e/ou pós-graduação com carga horária mínima prevista em edital.

Remuneração

Os arquitetos e engenheiros terão remuneração de R$ 14.915, para carga horária de 40 horas semanais.

Já os ganhos para médicos de trabalho serão de R$ 11.186, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Benefícios

Além do salário, os profissionais recebem:

Assistência à saúde

Previdência complementar

Participação nos lucros e resultados (PLR)

Auxílio-alimentação e refeição

Vale-transporte

Auxílio-creche.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever das 10 horas do dia 7 de novembro até as 23h59 de 8 de dezembro, no site da Fundação Cesgranrio, empresa responsável pelo certame.

Taxa de inscrição

A taxa de participação será de R$ 68 para todos os cargos.

Quem tem direito à isenção?

Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea. O prazo para pedir o benefício vai até 14 de novembro.

Etapas

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva

Exame discursivo

Avaliação de títulos

Quando serão as provas?

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026.

Validade

O concurso terá um prazo de validade de dois anos, contado a partir da homologação do resultado final e prorrogável por igual período, a critério do banco.

Edital

Para ler o edital completo, clique aqui.

